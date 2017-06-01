СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск - город счастливого детства

Из чего складывается счастливое детство? Конечно, в первую очередь от его основы – семьи. Благополучие, взаимопонимание и поддержка друг друга, любовь. В семье маленький человек учиться радоваться, общаться, узнает, как писал классик, что такое хорошо и что такое плохо. Семья – начало начал. Но ведь счастливое детство – это не только близкие люди и их забота, это и город, в котором живёт ребёнок, школа, в которую он ходит, его увлечения и досуг. Во многом счастливое детство обеспечивают и возможность получать знания в интересной форме, развивать свои таланты и заниматься любимым видом спорта. Среда, в которой растёт и учится ребенок, тоже важные элементы пазла под названием «счастливое детство».

Счастливы ли в Мурманске дети? Для того, кто видел гонки на беговелах, этот вопрос не останется риторическим. Гонки на беговелах среди детей – это неподдельные эмоции и накал страстей. Соревнования состоялись при поддержке администрации Мурманска. Непогода не помешала азартным состязаниям. А ведь некоторые участники гонок и ходить-то только недавно научились, а уже вовсю гоняют на беговелах, как заядлые спортсмены.

Спортсмены и спортсменки, умники и умницы. Маленькие и юные мурманчане принимают участие и в состязаниях, и в олимпиадах, по итогам которых становятся гордостью не только родителей и школы, но и всего города. Так, например, три старшеклассника стали призёрами всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. Высокий уровень знаний школьники показали в области обществознания, истории и географии. Один из победителей - девятиклассник 49-й мурманской школы Константин Жучков всерьёз увлекается философией и экономикой.

Участие во всероссийской олимпиаде - дело не только статусное. Победители и призёры заключительного этапа получили дипломы, дающие право после получения аттестата на поступление без экзаменов в любой вуз Российской Федерации по профилю олимпиады. Также их наградили специальной премией правительства Российской Федерации.

Многие выпускники школ Мурманска переступили порог во взрослую жизнь с победами и медалями. Лучших из 11-классников чествовали в администрации Мурманска. Один из них - Мартин Леруа - с детства увлекался спортом, но особенно отличился даже не медалями, а свои научные исследования. В этом году он стал абсолютный победителем форума молодых исследователей программы «Шаг в будущее», на которой представил свою работу в области психологии.

Вчера школьники, а уже завтра: врачи, инженеры, художники, сотрудники правоохранительных органов - все двери открыты. Трудный путь предстоит ребятам, но каждый из них знает, чего хочет и способен добиться цели.

Последний звонок - пора непростых решений. Вчерашним школьникам, до сих пор находившимся под опекой учителей и родителей, предстоит сделать самостоятельный выбор, от которого зависит их будущее. Ребятам необходимо понять чему они хотят посвятить свою взрослую жизнь. Денис Гаршин уже определился. Он хочет стать инженером, запрос на поступление подал сразу в пять вузов Петербурга. Там, считает парень, больше перспектив устроиться на работу, больше возможностей для личного, а потом и профессионального роста…

Из холодной столицы Заполярья к тёплому морю на 21 день – поездом Мурманск – Анапа. Этим составом в детские лагеря отправляется первая группа молодых мурманчан, 350 человек. Детские лагеря работать будут в 4 смены. Всего в этом году за пределами области отдохнут более 2000 мурманских школьников. Ещё 1740 детей смогут оздоровиться в лагерях, созданных на базе городских школ.

Отдыхать поедут не все – некоторые, кому уже позволяет возраст, выбрали другой путь – пойти на свою первую в жизни работу и получить первую зарплату. Помочь найти вакансии и подсказать, какие документы нужны кандидаты при одобрении, могут специалисты центра профессионального развития молодёжи, который находится в Мурманске по адресу: г.Мурманск, ул. Марата, 16.

Отдых и работа, экзамены и поступление – для каждого мурманского школьника начинается яркий, интересный, насыщенный, многообещающий период…