СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Лето в Мурманске многие привыкли называть мертвой порой. Это, что называется, не сезон. Заботливые родители увезли детей к бабушке на дачу или на море, многие взяли отпуска и сами отправились в тёплые края. На дорогах стало меньше машин, на городских улицах – меньше людей. И со стороны может показаться, что город затих в ожидании сентября. Уж тогда мы вспомним о существовании пробок на дорогах, об очередях на кассах в супермаркетах по выходным, о школьниках, которые спешат к первому уроку. Однако то, что город живёт лишь ожиданием осени, только видимость. В Мурманске идёт масштабная подготовка к открытию школ, детских садов, преображаются места отдыха, открываются новые игровые комплексы, ремонтируют дороги. Все работы, которые важны для Мурманска, держит на контроле глава администрации.

Этим летом в Мурманске появился космический корабль. По крайней мере, именно так дети уже успели прозвать новый игровой комплекс с официальным названием «Обсерватория» в сквере на улице Хлобыстова. Лестницы, винтовые горки, навесные мостики и прозрачные иллюминаторы – новая детская площадка - украшение, а теперь и главная особенность сквера «Аллея поколений».

«Аллея поколений» – одна из немногих оборудованных зон отдыха для семейного отдыха в микрорайоне, поэтому для местной детворы и, конечно, их родителей открытие комплекса – большой праздник. Здесь ребята могут провести время на открытом воздухе интересно и безопасно. Для молодых мам небольшой парк – так и вовсе находка, во дворах семейным прогулкам могут мешать порой громкие автомобили, а здесь же территория огорожена и въезд транспорта запрещён. Малышам тоже можно не осторожничать, под ногами покрытие из мягкой резиновой крошки.

Обустройство зоны отдыха на улице Хлобыстова началось ещё в 2013 году, на аллее высадили сирень, большая часть деревьев прижились и сейчас радуют жителей города своими цветами.

А вот обустройство парка у Семёновского озера продолжается. Работа здесь по-настоящему кипит. И иначе никак – ведь есть чётко определенные сроки сдачи объекта. Дата «X» – 1 ноября. К этому времени в новой зоне отдыха появятся набережная со смотровой площадкой. Для полного комфорта горожан здесь смонтируют освещение, видеонаблюдения и установят порядка 40 скамеек с урнами для мусора.

- Мы в графике. То что было запланировано на этот год, конечно, мы справимся, мы выполним всю работу, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

После этого объекта рабочие перейдут к следующему этапу. Через год в парке появятся долгожданные велосипедные дорожки, широкая аллея, зелёная зона и детская площадка. Для любителей спорта обещают установить уличные тренажёры, а также баскетбольную и волейбольную площадки. В зимнее время года их будут использовать как каток.

Строительство новой зоны отдыха происходит в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году из бюджета города выделено 65 миллионов рублей, из которых 1/3 пойдёт на благоустройство общественных зон, остальные средства направят на восстановление дворовых территорий в столице Заполярья.

Особое внимание городские власти уделяют строительству и ремонту тех объектов, которые предназначены для детей. Школы, детские сады, спортивные площадки должны быть подготовлены к началу учебного года. Многих школьников уже 1 сентября ждут сюрпризы. Вот, например, ученики 50 школы на месте привычных скал увидят современное футбольное поле. Рабочие уже укладывают покрытие. Заниматься здесь смогут все жители микрорайона на улице Орликовой, которые уважают спортивный образ жизни.

- Мы решаем сразу два вопроса: во-первых, создаём хороший стадион, во-вторых, здесь смогут заниматься спортом население микрорайона до 22 часов, а школа будет следить за всеми сооружениями, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации муниципального образования город Мурманск.

Стадион рабочим пришлось строить с нуля - раньше здесь были голые скалы. Территорию выровняли и облагородили. Журналисты телеканала «Арктик-ТВ» побывали на месте нового футбольного поля уже на последнем этапе его обустройства, где Дмитрий Шумеев, представитель подрядной организации, сообщил: «Сейчас идёт подгонка укрывного материала – это обязательное условие перед покрытием поля».

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил, как к новому учебному году готовятся в прогимназии № 61. Здесь уже заканчивается ремонт. Ради того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, в столовой установили новые окна и даже провели перепланировку. Теперь внутри светло и уютно. До полной готовности остались небольшие штрихи. Кроме косметического ремонта изменится и техническая начинка столовой. Здесь появится посудомоечная машина и пароконвектомат.

Программа модернизации летом 2017 года затронула не только эту школу. Во многих учебных заведениях в настоящее время ведутся серьёзные работы по ремонту кровли, меняют электропроводку, системы отопления и водоснабжения.

- Я хочу отметить, что в этом году увеличено финансирование на выполнение ремонтных работ по объектам подведомственных комитету по образованию. Разница по тем цифрам, которые сегодня заложены в бюджете, составляет порядка 130 миллионов в большую сторону, - отмечает Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска.

А чтобы к школам, детским садам и на работу было комфортно добираться, в городе ремонтируют и дороги. Не стоит забывать и то, что количество машин в городе растёт, и уже осенью начнутся знакомые всем автомобилистам и пассажирам общественного транспорта проблемы – пробки на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы. Огромный поток машин и общественного транспорта разрушают покрытие, что приводит к образованию выбоин и трещин. Поэтому дорожные работы ведутся каждый год. Внимания требуют то одни улицы, то другие. Трудностей добавляет и короткое мурманское лето – сроки для ремонтных работ ограничены. Но как с поставленными задачами – сделать качественно и в срок - справляются ремонтники – инспектируют городские власти. Глава Мурманской администрации Андрей Сысоев посетил дорогу на северном въезде в город.

Также в рамках проекта «Дорога в школу» ведутся ремонтные работы на подъездных дорогах к 10 учебным заведениям города. В их числе не только общеобразовательные учреждения, но и детские сады.