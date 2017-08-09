СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники - 2

Лето в Мурманске насыщенно событиям. Именно такое наблюдение сделали журналисты телеканала «Арктик-ТВ», следя за жизнью города. И пусть в столице Заполярья сезон с июня по август принято называть временем информационного голода, но это не мешает многим городским службам активно трудиться, готовя Мурманск к осени, а нашим корреспондентам – собирать информации об обновлении столицы Заполярья. За работой строителей, ремонтников и дорожников следят не только журналисты, но и городские власти.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев большое внимание уделяет контролю дорожных ремонтных работ. Количество автомобилей в городе растёт, а значит, увеличивается и загруженность дорог – и центральных улиц, и дворовых проездов и переулков. Например, проезд Пионерский в центре Мурманска - участок и не большой, но движение на нём обычно оживлённое. Расположен он в самом центре города, вокруг находится большое количество коммерческих организаций. Ремонт на этой улице требовался уже давно. Съёмочная группа телеканала и глава администрации города побывали на этом участке, когда реконструкция дорожного полотна вошла в завершающую стадию.

- На самом деле это не единственный участок, который нуждался в ремонте, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня мы выполняем работы в самом центре города. С одной стороны, очень нагруженные улицы, но с другой стороны, их состояние до ремонта было, что называется, плачевным. Поэтому важно здесь сделать ремонт.

Покрытие толщиной 7 сантиметров выполнено из щебёночно-мастичной смеси, которая хорошо зарекомендовала себя в климатических условиях Заполярья. В ходе ремонта дорожным рабочим пришлось столкнуться с некоторыми трудностями: на небольшой по протяжённости улице находится большое количество канализационных колодцев. Это обстоятельство работу усложняет.

- Работы на участке дороги от проспекта Ленина до улицы Самойловой мы уже выполнили. Здесь уложили асфальтовый слой толщиной 7 сантиметров. Сейчас у нас идут работы на участке от улицы Шмидта до Самойловой, где мы готовим выравнивающий слой, - поясняет Владимир Гаража, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, - выравниваем колодцы, меняем 30 метров бортового камня.

И это далеко не единственная улица, на которой ведутся или уже завершены дорожные работы. Заменят асфальт на улице Ленинградской, а также на участке трассы от улицы Павлова до улицы Фурманова. Всего за время летней ремонтной кампании обновили 16 объектов улично-дорожной сети.

Пока одни службы приводят в порядок мурманские дороги, другие - ремонтируют школы, детские сады, спортивные залы в учреждениях. Например, кипит работа в здании бывшего детского садика на улице Карла Либкнехта, 13а. Напомним, в 2016 году помещение было передано комплексной детско-юношеской спортивной школе № 17. Сейчас отделения этой школы разбросаны по нескольким зданиям города, что доставляет ученикам и тренерам определенные неудобства. А после ремонта администрация учреждения, отделения шахмат и восточных единоборств разместятся в новых помещениях.

- Оба эти вида спорта пользуются большой популярностью у юных северян, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Очень много детей хотели бы заниматься этими видами спорта, поэтому было принято решение использовать для этих целей здание детсада.

Благодаря удобному расположению и хорошему транспортному сообщению добраться до места тренировок учащиеся смогут без лишних пересадок.

Сейчас в помещениях ведутся масштабные работы по реконструкции фасада, перепланировке помещений, оборудованию новой системы канализации и водоснабжения, так же будут заменены электосети. Для будущих чемпионов установят душевые и новые санузлы. А ещё юных спортсменов порадует уличная спортивная площадка.

Но до завершения работ предстоит ещё много работ. За год не справиться. «К сожалению, мы не успеваем за один год, поэтому мы будем планировать завершение всех работ на 2018 года, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Обязательно здесь нужно выполнить работы по благоустройству, будет здесь ещё и спортивная площадка для занятий на свежем воздухе. Я считаю, что это существенный шаг вперед по развитию дополнительного образования в нашем городе. Но я напомню, что сейчас в администрации готовится очень серьёзная программа по развитию спорта, по модернизации детских спортивных школ.

В 2017 году в Мурманске будут отремонтированы 10 учреждений дополнительного образования.

В областном центре продолжается и реконструкция стадионов, и строительство современных спортивных площадок. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идёт работа по обустройству спортплощадки школы № 20, расположенной на улице Баумана.

- Важно отметить, что времени у нас осталось совсем немного - до 1 сентября, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Подрядчики обещают всё сделать до 20 числа. Я думаю, что всё здесь будет хорошо.

Рядом с 20-й школой работает тяжёлая техника. Пока машины ровняют грунт, рабочие разгружают прибывший на место грузовик с основой для будущих спортивных объектов. Уже к 20 августа здесь появятся ещё несколько спортивных объектов: тренажёры для любителей силовых видов спорта, детская площадка и беговая дорожка. Такие спортивные объекты востребованы не только у школьников. Занимаются на них и жители близлежащих домов. Вход открыт для всех. Летом здесь играют в футбол, а зимой корт превращается в каток.

- Эти спортивные площадки способствуют тому, что наши дети занимаются спортом на улице, а это, в свою очередь, потянуло сюда и взрослых, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.- Эти спортплощадки используются почти круглосуточно, особенно в летнее время, когда светло.

Модернизация пришкольных стадионов началась в Мурманске в 2011 году. На сегодняшний день реконструировано около 50 объектов. Ещё пять - завершат к 1 сентября этого года.

Спорту в Мурманске уделяли и уделяют большое внимание. Поэтому и строят спортивные площадки, доступные для каждого, проводят многочисленные спортивные мероприятия. Сегодня, например, город готовится к спотивному фестивалю «Гольфстрим».

Приемник спортивного праздника «Мурманская миля» фестиваль спорта «Гольфстрим» в этом году будут проводить уже во второй раз. Новый праздник спорта как две капли воды похож на своего родоначальника, вот только проводят событие не в начале лета, а уже осенью - в сентябре. Все это сделано ради того, чтобы собрать как можно больше участников и зрителей, которых по самым скромным подсчётам набирается около 10 тысяч. По крайней мере, столько фирменных футболок ежегодно раздают организаторы.

- Больше всего интересует жителей Мурманска, а будут ли футболки в этом году, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре администрации города Мурманска. - Футболки уже прибыли в Мурманск, мы их сейчас сортируем по размерам. В этом году они будут белого цвета и впервые, на них будет логотип фестиваля «Гольфстрим».

Изменений в программе фестиваля будет много, а, чтобы всё задуманное удалось воплотить в жизнь, к месту проведения праздника уже за месяц до его начала стянули все городские службы и даже военных Северного флота. Безопасность организаторы ставят превыше всего, поэтому, скорее всего, в этом году стоянку автомашин рядом с мостом через залив запретят, поэтому добраться до места проведения «Гольфстрима» можно будет либо пешком, либо на автобусе.

- Вопросов много, но все они решаемые, - уверяет Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Времени для этого у нас ещё достаточно, хотя и немного.

Забег и заплыв через Кольский залив, как и многие другие, ставшие визитной карточкой для этого праздника соревнования, останутся. Сохраниться и «сумасшедший» кросс на выносливость с препятствиями – «Крэйзи миля», а вот парусной регаты не будет. Городской спорткомитет взамен предложит зрителям поболеть за пилотов автокросса. Такие соревнование обычно проводят на Комсомольской горке, а вот в черте Мурманска болиды будут гонять впервые. «Участвовать будут профессиональные спортсмены, возможно, будет контактная борьба между автомобилями, возможно, будут переворачиваться машины, - предвосхищает будущие события Дмитрий Ходий, президент Федерации автоспорта Мурманской области. - Но за всем этим будет следить строгая бригада судей.

Помимо прочего участников фестиваля ждёт насыщенная развлекательная программа. Перед зрителями выступят мурманские коллективы самодеятельности. Организаторы так же ведут переговоры с московской звездой, хотя имя гостя спортивного события в этом году пока держится в секрете.

Площадкой для «Гольфстрима» как и прежде, станет территория рядом с мостом через Кольский залив, а состоится событие 9 сентября.