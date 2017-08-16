СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники - 3

То, как выглядит наш город, тесно связано с тем, насколько комфортно мы себя здесь чувствуем. И удобство это хочется ощущать не только в центре Мурманска или в других местах отдыха, а буквально повсюду, начиная со своих дворов. Что же нужно для комфорта в городе? Где северяне чувствуют себя уютно? И знают ли горожане, что они сами могут создавать комфортную городскую среду? На эти вопросы искали ответ журналисты «Арктик-ТВ».

Работа по совершенствованию инфраструктуры в Мурманске ведётся активно. Существует даже целый федеральный проект партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды», который активно реализуется и в столице Заполярья. За всеми этапами проекта наблюдали журналисты «Арктик-ТВ», которые рассказывают о некоторых ступеньках на пути к общей цели – сделать Мурманск уютным. Причём, проект касается и городских объектов, и дворовых территорий.

- Мы говорим о том, что нужно благоустроить городскую среду. Мы делим эту городскую среду на общественное пространство и на дворовую территорию. Двор – это, где собственниками являются сами жители. Они должны определить, какой двор будет у них: где необходимо поставить клумбы, где оборудовать стоянки для машин, где будут тропинки, фонари, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - А есть общественная территория. Практически все городские общественные организации должны тоже определить, как благоустроить ту или иную территорию.

Желание и возможности – важно найти баланс. Огромное значение имеет активность и, как бы избито не звучала фраза, гражданская позиция. Благоустроят те дворы, жители которых правильно составят и вовремя подадут заявку на участие в программе.

- Обязательно будет учитываться общественное мнение, для подачи заявки будет необходим протокол собрания собственников жилья, который подтвердит, что именно эти работы в их дворе они хотели бы видеть, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - И они будут выполнены.

Если первые этапы проекта будут реализованы удачно, жители города-героя вполне могут рассчитывать на систематическое финансирование вплоть до 2022 года. Об этом сообщил федеральный координатор проекта, который посетил столицу Заполярья в мае.

- Мы будем формировать бюджет и распределять федеральную поддержку, исходя из других принципов, - говорит Александр Васильев, федеральный координатор проекта «Городская среда». - Сейчас распределение было просто по количеству жителей, по финансовой обеспеченности. А в этом году мы должны увидеть эффект от федеральных денег, которые поступили в регион. Это своеобразный конкурс, после которого мы увидим, что некоторым регионам можно дать денег больше, потому что они справляются хорошо и работают эффективно.

Первый год – как экзамен. Хороший результат даёт шанс получать финансирование и в дальнейшем. Внести в проект можно не только дворы. Муниципальные власти предложили включить в программу «Комфортная городская среда» создание мемориального комплекса на берегу Семёновского озера. Прошло всего несколько месяцев и результат работы налицо.

Теперь можно с уверенностью сказать, что долгожданное преображение одного из любимых мест отдыха мурманчан не за горами. Работа здесь кипит. Подрядчикам надо успеть закончить всё в срок. До 1 ноября в новой зоне отдыха появятся набережная со смотровой площадкой. Для полного комфорта горожан здесь установят опоры освещения, смонтируют видеонаблюдение и установят около 40 скамеек.

- Мы в графике. То что было запланировано на этот год, конечно мы выполним, - заверяет Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

После этих работ рабочие приступят к следующему этапу. Через год в парке появятся долгожданные велосипедные дорожки, широкая аллея, зелёная зона и детская площадка. Для любителей спорта обещают установить уличные тренажёры, а также построить баскетбольную и волейбольную площадки. В зимнее время года на их месте будут заливать каток. Строительство новой зоны отдыха проводится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году выделено 65 миллионов рублей, из которых треть пойдёт на благоустройство общественных зон, остальные средства направят на восстановление дворовых территорий в столице Заполярья.

- Была часть людей, которые не верили, часть которые верили, но тем не менее, я считаю, что люди осознали, что эта программа даёт реальную возможность превратить город в действительно комфортный, - говорит Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Ведь это наша с вами жизнь, а в каких мы условиях живём, от этого зависит и наше настроение, наше желание работать.

Остается подождать совсем недолго, осенью у жителей столицы Заполярья появятся новая пешеходная зона отдыха, которая порадует северян не только потрясающим видом, но и своей оснащенностью.

Такие перемены могут стать вдохновением и для всех мурманчан. Ведь они воочию увидят преображение парка отдыха, а городские власти с экранов телеканалов не устают объяснять, что комфортным можно сделать не только такие крупные объекты, но и совсем небольшие территории во дворах домов. Ведь одна из целей проекта – не просто сделать города комфортнее, но и показать жителям, что многое зависит от них самих.

Детская площадка, новый асфальт, парковочная зона, палисадники с клумбами, площадки для выгула собак и многое другое - возможно всё. Главное - проявить инициативу и уметь договариваться друг с другом. К сожалению, пока коммуникация между соседями даётся не всем. В некоторых дворах жильцы просто не хотят тратить своё время на благоустройство, в других - ведутся ожесточённые споры между владельцами собак, машин, пенсионерами и родителями. Однако есть и те, кто уже определился.

- Мы были в июне на Ледокольном проезде, где была сформирована первая инициативная группа жильцов. Они уже подготовили все документы, сдали их. Теперь они надеются, что их проект будет включён в программу. Сегодня мы посещаем второй крупный двор, где люди проявили заинтересованность, - рассказывает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Во дворе дома № 57 на улице Баумана собрание квартировладельцев прошло без конфликтов. Обсуждение шло конструктивно, горожане решили создать условия устраивающие всех жильцов. Но лучшее, конечно, детям. Площадка, расположенная во дворе, уже морально устарела, поэтому родители водят ребят гулять в соседний квартал.

- Нам дали добро не только на детскую площадку, но и разрешили благоустроить территорию близлежащих домов, - рассказывает Светлана Андриянова, житель дома № 57 по улице Баумана. – Например, обновить уличное освещение, заборы. У нас проблема с парковками машин, поэтому здесь небезопасно для детей. Машины припаркованы, дети выбегают, их не видно. Поэтому хотим обезопасить территорию, оставить один вход. С автолюбителями тоже побеседовали на эту тему.

Присутствуют на собрании и специалисты «Новых форм управления», а также депутаты горсовета. Они выслушали предложения жильцов и объяснили юридические тонкости участия в проекте.

- Теперь жильцы домов должны провести собрание, юридически всё оформить, - поясняет Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Дальше они должны сделать дизайн-проект, в котором чётко должны быть прописаны все виды основных работ. А дальше идёт дополнительный список работ по благоустройству. Это те же детские и спортивные площадки, вся инфраструктура, которую они хотят здесь видеть дополнительно.

Жильцам, которые хотят благоустроить свои дворы, уже в 2018 году предстоит серьёзно поработать. К 31 декабря этого года администрация города программу по благоустройству должна утвердить.

Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» побывали и на другой встрече, где жители и депутаты должны были вместе обсудить, как улучшить придомовую территорию. Двор дома 26 корпус 2 на улице Свердлова далек от идеала, жители не раз обращались с жалобами на состояние придомовых территорий.

- Я хотела бы, во-первых, дорогу нормальную увидеть. Её ни разу ещё не делали, а дому 55 лет! – говорит Ольга Бачище, жилец дома № 26/2 на улице Свердлова Мурманска. - Прошлой осенью спилить старые упавшие деревья. Пришли рабочие, завязали верёвочки и всё. Дождались того, что выпало много-много снега. Они спилили все верхушки, а вот теперь пни торчат.

Представители горсовета приехали, чтобы предложить жителям поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» и разом решить все свои проблемы. По ней квартировладельцы могут самостоятельно выбрать, как улучшить придомовую территорию. Но для этого необходимо организовать собрание собственников жилья, договориться о том, что необходимо сделать во дворе и составить проект. Позитивный опыт таких встреч уже был.

- На Ледокольном проезде действует хорошая инициативная группа жильцов, - приводит пример Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Всё зависит от того, как быстро удастся провести собрание жильцов, так как для принятия решения необходимо 51% голосов собрать. Надо, чтобы люди определились, чего они хотят. Вот это самое сложное на первоначальном этапе работе.

Здесь жильцы, несмотря на жалобы, на контакт идти не спешат. Кроме Ольги к назначенному сроку на встречу пришла ещё одна представительница дома. Остальных депутатам горсовета собирать уже пришлось в ходе беседы своими силами. На месте договориться люди так и не смогли, однако, встреча прошла с пользой.

- Люди начинают понимать, что они хозяева, что всё зависит от них. Если они не захотят, то даже президент не сможет своим указом сказать, что вот здесь надо делать, - говорит Тамара Прямикова, координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». - Есть положение, есть порядок и его надо придерживаться.

Следующее собрание в этом дворе, надеются депутаты, будет более многочисленным и упорядоченным. Пока же людям раздали памятки и попросили донести информацию о работе программы до своих соседей.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был запущен 1 января 2017 года и уже получил поддержку мурманчан. На его реализацию Мурманску выделено 65 миллионов рублей.

Аналогично прошла встреча и с жителями улицы Фадеев Ручей. Хотя здесь-то работы непочатый край. Территорию вокруг малоэтажных домов до сих пор огораживают самодельные заборы, сколоченные из того, что попало под руку. И, несмотря на это, на встречу с представителями городской власти жители домов не вышли. Зато партийным проектом заинтересовались мурманчане с прилегающих, более «современных» улиц. Они сами стали инициаторами беседы о комфортной среде.

- Мы живём в 53 доме на улице Баумана, - говорит подошедшая к депутатам мурманчанка Марина Мельниченко. - У нас нет площадки для отдыха, только песочница, поэтому дети у меня одни не могут выйти никуда. Очень хотим площадку с нормальными качелями.

Идея сделать город более комфортным, поддерживается федеральными средствами, например, Мурманску в этом году на благоустройство территорий рядом с жилыми домами и организацию зон отдыха выделено 65 миллионов рублей. Принять участие в акции могут жители любого двора, достаточно подать заявку, а помочь оформить документы возьмутся депутаты горсовета.

- Главное, инициатива должна исходить от горожан, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если нет желания у них, то ни один депутат, ни один начальник ничего не сделает. Этого не позволяет закон, положение и программа. Начинать надо с инициативы граждан: провести собрание, разработать проект и двигать дело дальше. А наша задача - юридическая помощь.

Совсем скоро начнут облагораживать дворы на улицах Достоевского, Гагарина, Мирона и Анатолия Бредова, поэтому, многие горожане, увидев эти изменения, захотят такие же преобразования и рядом со своими домами.

О ходе ремонтов и о новых формах работы в рамках федерального проекта редакция расскажет в эфире телеканала «Арктик-ТВ». Недавно мурманская делегация вернулась с форума «Городская среда», который состоялся в Краснодаре, на котором представители муниципалитетов получили возможность обменяться опытом друг с другом.

- Форум проводился в формате дискуссионных площадок, которых было несколько, - поделился своими наблюдениями от участия в форуме Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - В ходе дискуссии обсуждались лучшие муниципальные практики, происходил обмен опытом в различных городах, например, как проходит внедрение этого проекта, на какой стадии находится реализация тех или иных идей. Для того, чтобы начать проводить современные изменения в городе, то сначала необходимо понять, чего городу не достаёт.

Стоит отметить, что мурманские власти занялись благоустройством заполярной столицы задолго до старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За последние годы в Мурманске появились 28 современных зелёных зон отдыха – с игровыми и спортивными комплексами, городскими скульптурами и красочной иллюминацией.