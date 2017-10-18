СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В этом году из-за затянувшейся зимы, холодной поздней весны и начала лета сезон ремонтных работ в Мурманске начался позже обычного. Тем лучше для жителей областного центра, что осень радует своей непривычной мягкостью. Пока не было сильных заморозков и снегопадов, строители, не имевшие возможности начать работы в мае, могут наверстать упущенное. А городские службы потратят эти недели на подготовку города к зиме.

На крыше «сталинки» на проспекте Ленина полным ходом идут ремонтные работы. Здесь меняют кровлю. Время не на стороне специалистов, но в случае спешки, велик шанс допустить ошибки, и если покрытие даст течь, никто из жильцов рад не будет.

Этот 4-этажный дом был построен в 1940 году, стойко перенёс сотни авианалётов и по праву считается объектом культурного наследия. Вот только жильцы очень недовольны состоянием здания, обслуживанием которого с февраля прошлого года занимается управляющая компания «Солнечный берег».

Серьёзную борьбу с такими нарушениями ведёт администрация Мурманска. В этом году в отношении нерадивых коммунальщиков составили несколько сотен актов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов ещё более внушительная - 6 миллионов рублей.

- Те вопросы, которые сегодня возникли, они все решаемы, - уверен Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы договорились о том, что город поможет в решении вопросов, которое у собственников жилья этого дома возникли. У нас отработаны механизмы, у нас существуют учреждение «Новые формы управления», которое создано специально для того, чтобы помочь собственникам, чтобы защитить их права в отношениях с управляющими компаниями.

Плановый капитальный ремонт идёт еще в 27 домах, которые отнесены к объектам культурного наследия. Обычно первой, как и в этом случае, ремонтируют кровлю, а уже потом проводят ремонт фасадов или инженерных сетей. Каждую мелочь контролируют специалисты профильного фонда.

Подготовительные работы в доме № 88 на проспекте Ленина планируется завершить к началу декабря. А с наступление следующего сезона рабочие вернутся на объект – им предстоит заняться восстановлением исторического облика здания.

Строительные леса рядом с самыми красивыми домами города, фасады которых давно нуждаются в обновлении, у горожан вызывает только понимание. И если капитальный ремонт домов ещё в разгаре, то участок дороги по улице Карла Маркса - от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев – последний объект в рамках ремонтной кампании по обновлению объектов улично-дорожной сети 2017 года,

На данном участке улицы Карла Маркса находится большое количество общественных учреждений: Главное бюро медико-социальной экспертизы, Дом культуры моряков, Центральный стадион профсоюзов. Неподалеку Мурманский областной краеведческий музей и студенческий сквер. Жители Мурманска отмечали, что парковочных мест было недостаточно, а личные машины приходилось оставлять вдоль проезжей части.

- Очень много вопросов по зелёным насаждениям на этом участке работ, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Но они были снесены минимально. Была найдена золотая середина: организовать дополнительные парковочные места и сохранить те деревья, которые исторически сложились на этой территории.

Благодаря оптимизации, здесь появятся новые карманы и стоянка для автомобилей, что крайне актуально для загруженного транспортом центра города. Что касается позднего проведения работ, то в этом году здесь ремонтов вообще не должно было быть, а деньги нашлись только благодаря экономии на конкурсных процедурах.

Что касается зелёных насаждений, затронутых в ходе ремонта, они будут учтены в компенсационной высадке, которая производится ежегодно в областном центре.

Успели рабочие сдать к осени и важный для жителей одного из микрорайонов Мурманска спортивный объект. Площадка расположена на территории школы № 53, но воспользоваться возможностью позаниматься спортом здесь может каждый. «Площадки открыты в режиме работы школы, - отмечает Павел Краснов, директор школы № 53 г .Мурманска. - Территория у нас открыта с 8 часов утра до 10 вечера. Можно в это время приходить и жителям микрорайона, и ученикам школы заниматься на этих площадках».

Детская игровая зона и соседствующий с ней небольшой корт - не единственные новшества, появившиеся этим летом рядом с образовательным учреждением. Напротив входа учебного заведения сделана новая площадка с уличными снарядами: турники и брусья, всё для того, чтобы заниматься популярным сейчас воркаутом. Помимо функции популяризации одного из самых доступных видов спорта, здесь ученики смогут сдавать нормы ГТО.

В следующем году в планах школы рядом с учебном заведением соорудить ещё и легкоатлетические дорожки...