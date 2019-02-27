СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске отгремели народные гуляния, посвящённые Дню защитника Отечества. В областном центре торжественные события развернулись сразу на нескольких площадках.

В центре города, на площади Пять Углов, прошёл парад, была организованна выставка военной техники, на сцене для зрителей выступили не только музыканты, но и каратисты с бойцами десантниками.

В детском городке «Сказка» организовали семейный праздник с конкурсами и шоу программой. Такие мероприятия рассчитаны на людей разных возрастов.

Каждой возрастной группе горожан в администрации Мурманска стараются уделить внимание. Недавно в областном центре стартовал социальный проект «Городской клуб старшего поколения», а теперь его участники могут без очереди пройти обследование в первой поликлинике Мурманска.

А вот проект «ПолитСтартап» рассчитан на молодёжь, которая хочет быть политически активной. Молодые люди, участники программы, вполне могут стать депутатами и поучаствовать в предстоящих выборах в горсовет.

К слову, именно народные избранники приняли решение о строительстве в столице Заполярья новой котельной, которая будет отапливать дома в микрорайоне рядом с улицей Фестивальной. Запустить ресурсоснабжающий объект должны к следующему отопительному сезону.

Подробно об этих и других событиях расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».