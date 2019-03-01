СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готовится к проведению Чемпионата мира по ледяному плаванию. Первая лунка на Семёновском озере для «моржей» уже просверлена… В ближайшее время жителей областного центра ждёт много событий, например, начнётся долгожданная реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина», на улице Капитана Орликовой появится крытый каток для тренировок хоккеистов и фигуристов.

А пока идёт подготовка к грандиозным работам, нужно решать текущие насущные вопросы, например, своевременно и хорошо убирать улицы и дороги. Основные магистрали Мурманска чистятся на совесть, а вот во дворах ситуация другая. Снег в лучшем случае сваливают в сугробы на зелёных зонах. Скоро такие кучи начнут таять, ведь весна рано или поздно, но придёт.

А вместе с ней начнётся активная пора для участников экологической акции «Мы за чистый город».

Об этом и многом другом смотрите сюжеты журналистов «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».