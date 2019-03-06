СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев устроил очную ставку с представителями управляющих компаний. Как оказалось, большинство представителей коммунальных служб, обслуживающих придомовые территории областного центра, несмотря на хорошую собираемость платежей за ЖКУ, с обязанностями по уборке снега не справляются. Ситуацию исправляют, лишь постоянны контрольные рейды.

Впрочем, какими бы не были дворы Мурманске, во всех домах и социальных учреждениях сегодня тепло, а, например, в детском саду № 110 и вовсе завершили серьёзный ремонт.

Воспитывать детей – призвание, так считают многие педагоги, особенно те, которые принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. Один из таких завершился совсем недавно. Учителя бывают разными, есть среди них и те, кто прививает ребятам чувство прекрасного. Например, детская школа искусств № 3 отметила юбилей – 60 лет.

Искусством можно считать не только живопись, музыку или танцы, но и острый ум, способный моментально найти ответ на самый каверзный вопрос. В Мурманске завершился международный турнир на «Кубок Арктики» по интеллектуальным играм. В соревнованиях приняли участие боле 60 команд.

А тем, кому больше близки активные виды спорта, могут поучаствовать в празднике «Родной двор – родной город». Спортивные игры и соревнования организуют на разных площадках Мурманска каждое воскресение.

Напомним, 15 марта на Семёновском озере стартует III Чемпионат мира по ледяному плаванию. Подготовка к турниру ведётся серьёзная.

Подробнее обо всём этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».