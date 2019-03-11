СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Масленицу в Мурманске отмечали несколько дней, праздничные гуляния развернулись на площадках трёх районов города. Одной из самых посещаемых стал Детский городок «Сказка». Зрителей не только развлекали, но и угощали блинами. А ещё участники события могли научиться звонарному искусству.

Напомним, Детский городок «Сказка» построен по инициативе жителей города, предложения горожан учитывались при проектировании комплекса, да и вообще всех проектов благоустройства областного центра.

Предложения принимают даже от самых маленьких. Для этого в Мурманске запустили специальную акцию «Город Мурманск. Начинается с тебя!». А ещё власти столицы Заполярья задумываются о том, как привить детям любовь к чтению. Ответ знают в гимназии № 8, где не только провели ремонт библиотеки, но и полностью изменили принцип её работы.

Потрудиться пришлось и организаторам III Чемпионата мира по ледяному плаванию, который пройдёт в Мурманске с 14 по 17 марта. Организаторы соревнования презентовали награды, которые будут вручаться спортсменам и поделились подробностями предстоящего события.

Подробнее об этом и многом другом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».