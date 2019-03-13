СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск замер в ожидании одного из главных городских спортивных событий года. 14 марта стартует III Чемпионата мира по ледяному плаванию. Основные заплывы пройдут на выходных, но первых спортсменов-экстрималов уже встретили в столице Заполярья.

Напомним, областной центр принимал Первый чемпионат в 2015 году, тогда, как и сейчас, площадкой для турнира стала замерзшая акватория Семёновского озера.

Подготовка бассейна для заплывов начинается задолго до стартов, так как во время соревнований комфортно должно быть не только участникам, но и зрителям. Территорию рядом с центром «Лапландия», где установлены трибуны, убирают от снега специалисты Управления дорожного хозяйства.

После недавних метелей у них много работы и в самом городе.

Не помешала непогода проведению соревнований по северной ходьбе. В забегах, организованных в Долине Уюта, приняли участие даже воспитанники детских садов.

Что же касается организации праздника на Семёновском озере, то в подготовке задействовано максимум служб, начиная от специалистов городского спорткомитета, заканчивая спасателями и волонтёрами. Подробнее журналисты «Арктик-ТВ расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».