ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кто стоит в очереди к психологу, или Как стать успешной личностьюЖителей Мурманской области приглашают к участию в соревнованиях «Лапландские легенды Хибин»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 20:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Скверы, спортивные площадки и благоустройство городских парков и скверов. Не только реализованные проекты, но и то, что ещё в планах городской власти.

В Росляково начала работать выставка городских достижений. Но главное достижение последнего месяца - это организация Чемпионата мира по ледяному плаванию. Гостей из 32 стран мира, которые приехали в Мурманск, чтобы принять участие в заплывах, встречали хлебом и солью, народными  песнями. Но это не главное, ведь развлекаться пловцам некогда, нужно готовиться к соревнованиям, к тому же некоторые  спортсмены приехали в Заполярье из тёплых южных стран. Акклиматизироваться им пришлось в бочках со льдом.

Бассейн для турнира на Семёновском озере в Мурманске готовили несколько недель, а секундомеры в руках судий заменила электронная система контроля страта и финиша. Каждому участнику подарят сувенир и халат пошитый из нано-технологичной ткани.

Даже сквер, расположенный на противоположной от соревнований стороне озера,  убирали после снегопадов особенно тщательно.

Первые заплывы уже состоялись, имена победителей будут известны чуть позже.  Но сколько бы внимание не привлек Кубок Арктики, новость о том, что в районе улицы Капитана Орликовой может появиться новый детский сад, едва ли менее значима для жителей областного центра.  Быть может, в этом микрорайоне помимо дошкольного учреждения, в будущем создадут и свою достопримечательность,  ведь рядом с такими объектами всё чаще проводят уроки по истории и даже фотокроссы.

Подробнее об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в программе «Мурманск. Городские хроники».  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееКоммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Rastic83
15.03.19 21:45
Что-то в нашем отечестве происходит странное: КПРФ продолжает катиться в тартарары, связавшись с Грудининым, а теперь эсеры готовы заместителем председателя партии избрать главу холдинга «Царьград» Ко
Комментарий к новости:Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»
Заезжий
15.03.19 19:47
Молодцы мурманчане, хорошо подготовились к соревнованиям! Красивые соревнования и красивый город.
Комментарий к новости:В Мурманске на Семёновском озере устанавливают рекорды на международных соревнованиях по ледяному плаванию
Артур
15.03.19 18:16
Я здесь был и смотрел
Комментарий к новости:В Мурманске на Семёновском озере устанавливают рекорды на международных соревнованиях по ледяному плаванию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:35Городские хроники (6+)04:50Городские хроники (6+)05:05«Афера под прикрытием». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на репчатый лук и мороженую неразделанную рыбу-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 2 копейки, евро потеряло почти копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыДепутаты хотят освободить ветеранов боевых действий от лишних расходов за ТКО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 499 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика