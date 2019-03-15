СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Скверы, спортивные площадки и благоустройство городских парков и скверов. Не только реализованные проекты, но и то, что ещё в планах городской власти.

В Росляково начала работать выставка городских достижений. Но главное достижение последнего месяца - это организация Чемпионата мира по ледяному плаванию. Гостей из 32 стран мира, которые приехали в Мурманск, чтобы принять участие в заплывах, встречали хлебом и солью, народными песнями. Но это не главное, ведь развлекаться пловцам некогда, нужно готовиться к соревнованиям, к тому же некоторые спортсмены приехали в Заполярье из тёплых южных стран. Акклиматизироваться им пришлось в бочках со льдом.

Бассейн для турнира на Семёновском озере в Мурманске готовили несколько недель, а секундомеры в руках судий заменила электронная система контроля страта и финиша. Каждому участнику подарят сувенир и халат пошитый из нано-технологичной ткани.

Даже сквер, расположенный на противоположной от соревнований стороне озера, убирали после снегопадов особенно тщательно.

Первые заплывы уже состоялись, имена победителей будут известны чуть позже. Но сколько бы внимание не привлек Кубок Арктики, новость о том, что в районе улицы Капитана Орликовой может появиться новый детский сад, едва ли менее значима для жителей областного центра. Быть может, в этом микрорайоне помимо дошкольного учреждения, в будущем создадут и свою достопримечательность, ведь рядом с такими объектами всё чаще проводят уроки по истории и даже фотокроссы.

Подробнее об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в программе «Мурманск. Городские хроники».