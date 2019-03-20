День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.19 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
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Последние комментарии
Виктория Кудрявцева
20.03.19 20:33
Я не сторонница Ковтун, но как-то близкое до момента её подачи заявления об отставке окружение к ее уходу отнеслось равнодушно. А где толпы граждан, которые за нее голосовали во время выборов? А где
Нина Карлина
20.03.19 12:36
Такая лепота в отчетах правительства, а губернатор ушла. Устала бедняжка, плохо сказалась полярная ночь...
Ciany
19.03.19 22:52
При Путине демократические процессы в нашей стране превратились в полную бутафорию: неугодный губернатор пишет заявление об уходе, новый ставленник назначается государем, а рабы-избиратели в сентябре
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