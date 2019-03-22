СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Социальный проект «Городская карта поддержки» расширяется, к нему присоединились ещё 5 предприятий, которые предоставляют скидки на товары и услуги. Пользуются такими карточками в основном люди пожилого возраста.

Пенсионеры-северяне могут принять участие и в специально организованных мастер-классах, уроках и праздниках благодаря клубу старшего поколения. Некоторые из его участников наверняка помнят, как строился Мурманск, а ведь город на берегу Кольского залива начинался с порта.

В Заполярье презентовали книгу «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», посвященную одному из самых знаковых в жизни областного центра предприятию.

Основатели транспортного хаба вряд ли могли в то время предполагать, что город станет таким технологичным, с парками и скверами, за порядком в которых теперь следят камеры видеонаблюдения.

Современные технологии используют и при уборке улиц от снега, вот только дорожникам осложняют работу равнодушные автомобилисты, паркующие машины на обочинах дорог.

На этой неделе в Мурманске отмечали два юбилея: 25 лет исполнилось школе № 57 и полвека – детскому саду № 97.

Журналисты «Арктик-ТВ» более подробно расскажут об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».