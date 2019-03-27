СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

«Город Мурманск. Начинается с тебя!» - новый проект для творческих школьников, которые хотят изменить городское пространство. Ребята предлагают свои идеи по благоустройству, а власти оценивают и берут на заметку самые удачные идеи.

Впрочем, в столице Заполярья строительство, ремонты и модернизации не останавливаются, например, сейчас рабочие возводят здание новых тренерских, раздевалок и душевых на стадионе «Льдинка».

О том, что сделано в областном центре за последние годы, можно узнать на специализированной выставке, которая создана по просьбе общественников. Экспозиция «остановилась» в детской школе искусств № 3, но в скором времени переедет. Сделано это для того, чтобы осмотреть экспозицию могли как можно больше жителей Мурманска.

Не забывают городские власти и о текущих вопросах, например, Управление дорожного хозяйства уже готовит ливневые канализации к паводку. По прогнозам синоптиков, с 5 апреля в городе установится плюсовая температура воздуха.

Пока же оттепели и заморозки сильно влияют на состояние дорожного полотна, а неаккуратные водители часто попадают в ДТП, а из-за небольшой царапины на кузове любимого авто водители порой часами ждут инспекторов ГИБДД, блокируя дорогу и мешая проезду общественного транспорта. Не надо быть знатоком, чтобы оформить протокол ДТП, но многие такой возможностью пренебрегают.

К слову об интеллектуалах, участники мурманской команды игр «Что? Где? Когда?» «Норманны» дали ученикам школы № 5 мастер-класс по игре.

В прошедшие выходные в областном центре состоялся спортивный праздник. Подробнее об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут и покажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».