СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Власти Мурманска, которые постоянно держат работу управляющих компаний на контроле, после падения глыбы льда с крыши дома № 8 на Рыбном проезде на пожилую горожанку, что привело к её смерти, созвали экстренное совещание, на которое пригласили представителей всех организаций обслуживающих многоэтажки. Разговор получился долгим и серьёзным...

На этой неделе при участии столичных экспертов в Мурманске обсудили и вопрос возврата уличной или мобильной торговли. Первый мэр заполярной столицы Владимир Горячкин, помнит, как много на улицах муниципалитета когда-то было ларьков, почётный житель издал новую книгу, посвященную жизни и людям областного центра.

А город продолжает меняться, тем более что к процессу благоустройства подключились даже школьники. Например, ученики гимназии № 8 представили проекты скворечников и клумб, которые скоро должны украсить улицы.

А вот участники проекта «ПолитСтартап» пытаются повлиять на ситуацию в региональном центре по-другому, став самыми молодыми в истории Мурманска парламентариями.

Много внимания власти уделяют и развитию спорта. Один из молодёжных клубов будет привлечён к пропаганде и привлечению северян к активному отдыху. Привлекают к физкультуре и самых маленьких – воспитанников детских садов. Недавно в заполярной столице завершился фестиваль «Белый медвежонок».

Подробнее об этом и многом другом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».