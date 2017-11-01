СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Совет депутатов, торжественные и показательные мероприятия ко Дню призывника, а также посвящение в нахимовцы, спортивные и политические события… Чем жил Мурманск прошедшую неделю, «Арктик-ТВ» рассказывает в программе «Городские хроники».

Повестка заседания городского Совета традиционно насыщена важными вопросами, но прежде, чем приступить к обсуждениям повестки дня, депутаты почтили память своего коллеги Евгения Шовского, который 9 октября ушёл из жизни, минутой молчания.

Евгений Викторович родился в 1953 году в Пензенской области. Вся его жизнь была тесно связана с Заполярьем. Он окончил мурманский пединститут по специальности «История», многие годы успешно работал учителем в разных образовательных учреждениях города. Трижды мурманчане избирали Евгения Шовского депутатом городского Совета. В зале заседаний теперь на его месте – гвоздики – в память о народном избраннике. Осенью будущего года состоятся дополнительные выборы депутата, который возьмет освободившийся мандат в горсовете. Таковы требования закона.

Особое место в повестке дня заседания занял вопрос о правилах благоустройства города.

На заседании горсовета обсудили и вопрос создания в Мурманске памятника оленно-транспортным батальонам. Тема эта саамами поднимается давно, так как коренные жители Кольского полуострова наравне с другими бойцами участвовали в освобождении Заполярья от нацистов. Идею городские власти поддержали и даже предложили место для памятника - площадку рядом с администрацией Первомайского округа.

- Этот вопрос уже неоднократно обсуждался нами, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - И не первый раз он выносится на Совет депутатов. Я уверен, что сегодня мы сделаем значительный шаг вперёд в этом деле. Инициаторами создания выступила общественная организация «Ассоциация кольских саамов».

На заседание пригласили представителей коренного населения Кольского полуострова. С собой они привезли образцы народного творчества и традиционные саамские наряды и даже организовали в зале небольшую выставку.

- Мы надеемся, что сегодня будет принято важное для нас решение, - говорит Елена Яковлева, руководитель Ассоциации кольских саамов. – Мы благодарны депутатам, которые обратили на наше предложение, которое очень важно для наших будущих поколений.

Муниципальные депутаты с предложенной площадкой согласились единогласно, проект начнут реализовывать уже в следующем году. После голосования депутаты перешли к другим вопросам повестки дня. Среди них - второе чтение Правил благоустройства города. «По сути, это единственный документ, который определяет комфортность содержания территорий, в том числе и дворовых территорий, содержания зданий, с внешней стороны, уборка мусора, зелёных насаждений, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Всё, что связано с комфортной городской средой, что оказывает влияние на повседневную жизнь нашего города, оказывает большое влияние на самочувствие горожан».

Работа, нацеленная на это, ведется постоянно. Например, она затрагивает объекты городской инфраструктуры, такие как лестницы. Им в связи с особенностями ландшафта нашего региона уделяется особое внимание.

Ежегодно в Мурманске ремонтируют около 20 конструкций. Сейчас на улице Старостина, 29 полным ходом идут ремонтные работы очередного объекта.

Сейчас около дома 29 по улице Старостина по лестнице возможности подняться или спуститься нет. На ней полным ходом идут ремонтные работы. Несмотря на приличный внешний вид, конструкция давно пришла в негодность. Жители микрорайона регулярно обращались с многочисленными жалобами и были услышаны.

- Говоря о том, что люди благоустраивают свою территорию, сажают деревья, сажают кустарники, конечно же они хотят видеть и зелёную зону хорошую. Я думаю, что лестница, которая будет построена в ближайшее время, будет новым современным вектором, позволяющим обеспечить безопасность граждан при перемещении в этом микрорайоне, - отмечает Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - По этой лестнице ходят дети и пенсионеры, рядом школа, аптеки и магазины.

- Я думаю, что жители будут довольны, когда эта лестница, а я так понимаю, в следующем году будет уже введена в эксплуатацию, - сказал Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Старую, пришедшую в негодность лестницу, снесут целиком. Именно эти работы производятся сейчас. На её месте появится новая, деревянно-металлическая конструкция.

- Мы всё больше приходим к мнению, что лестницы деревянно-металлические, гораздо проще в эксплуатации в наших тяжёлых условиях, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому новая лестница будет построена деревянно-металлическая, на ней будет создана возможность двигаться с колясками, будут сделаны специальные направляющие.

Помимо пандусов на лестнице сделают удобные перила, а около неё будет поставлено дополнительное ограждение, которое ограничит автомобилям возможность парковаться. Перемещаться станет удобнее и безопаснее. Работы будут завершать уже в декабре.

А ведь о том, что лестница приходит в негодность, сообщили сами жители. Активная гражданская позиция часто играет большую роль в решении проблем. Поэтому власть всегда за диалог с жителями.

Одну неделю каждого месяца бывший глава Мурманска, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер работает в регионе: встречается с жителями, отвечает на обращения граждан. Чаще всего народного избранника просят решить вопросы в сферах медицины, коммунального хозяйства или труда. Но помочь удается далеко не всем, но дело не в ограничениях, которые есть у федеральных парламентариев.

Валентина Процак просит не за себя, а за мужа, который долгое время работал водителем в автоколонне 1118. Годы безаварийной езды и тысячи перевезённых пассажиров тому свидетельство. Но предприятие обанкротилось, а сотрудники, честно заработавшие свою зарплату, остались не у удел.

- У меня муж потерял зрение, потерял на работе, ему нужна операция, - делится своими бедами Валентина Процак, мурманчанка. - Неужели этих 39 тысяч с 2014 года не выплатить. Я просто не представляю!

Уже второй раз Валентина Николаевна приходит в приёмную к депутату Государственной Думы Алексею Веллеру, вот только решить проблему пенсионерки народный избранник пока не может. Вопрос уже держит на контроле прокуратура, а банкротством транспортной организации занимаются судебные приставы. Но, по словам женщины, инспекторы не спешат распродавать активы, оставшиеся от предприятия.

- Год уже занимаемся этим вопросом, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы СФ РФ. - Есть документы подтверждающие право гражданина получить заработную плату, но, к сожалению, ситуация с выплатой на сегодня не решена. Сейчас будем думать, как добиться результата.

Депутат Государственной Думы подчеркивает, что главная задача парламентария определить, есть ли законная возможность решить ту или иную проблему. Но по статистике, помочь удается только 30% обратившихся.

Такие мероприятия, как День призывника, не только воспитывают патриотизм в подрастающем поколении, но и демонстрируют юношам, что армейская служба - не просто престижно и почётно, но ещё и интересно. Ещё одно патриотическое и не менее торжественное событие - церемония посвящения в Нахимовцы. 240 ребят со всех регионов России. Вчерашние школьники, которые уже сегодня, несмотря на юный возраст, вступают в большую семью военных. В Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

«Так точно», «никак нет» - и другие характерные особенности общения, которые присущи только военнослужащим. Многим ребятам ещё нет и 14 лет, но они уже чётко чеканят шаг и блещут в строю отличной выправкой. Посвящение в нахимовцы - день не только торжественный, но и волнительный. Будущие офицеры держатся стойко. Не скажешь, что они сейчас очень переживают

Торжественная клятва нахимовцев - почти армейская присяга. С этого дня ребята оставляют позади беззаботное детство. Для них начинается совсем другая жизнь, по армейскому распорядку. С физической и строевой подготовкой и упорной учёбой. Вместо выходных - увольнительные за хорошие результаты.

- Быть первыми всегда почётно, но и ответственно. Я уверен, что вы сознательно пришли и выбрали эту стезю: стать морскими офицерами, - отметил в приветственном слове Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Вашим главным шефом и наставником стал самый мощный в России Краснознамённый Северный флот, у которого героические достижения в прошлом и славные традиции сегодня.

Шефство Северного флота даёт нахимовцам дополнительные возможности. В рамках обучения о жизни на боевых кораблях ребята смогут узнать не только в теории, но и на практике.

- Большинство этих мальчишек прибыли как раз из таких баз, у многих из них отцы – военнослужащие, – отмечает Николай Евменов, командующий Северным флотом. - И одно дело рассказ, а другое дело показ, когда ты сам можешь прийти, посмотреть, узнать. Это полезно для будущих офицеров.

Следить за жизнью нахимовцев и помогать им по необходимости будет не только Северный флот, но и администрация Мурманска. Как знак доброго жеста - первая финансовая помощь самому северному филиалу Нахимовского училища от муниципалитета.

- Мы будем следить за вашими победами, переживать с вами, я надеюсь, за незначительные поражения. Но помнить о вас мы будем всегда, - заверяет нахимовцев Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сейчас от мурманчан, от администрации Мурманска я хочу вручить сертификат на 180 тысяч рублей для улучшения социально-бытовых условий Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ.

После клятвы нахимовцы несколько раз промаршировали мимо родителей, которые приехали в Мурманск поддержать детей и проводить их в самостоятельную жизнь. Ребята старательно чеканят шаг, при этом, не забывая тянуть песню. Она у каждого отделения своя. После построения и клятвы - перерыв на завтрак. Пока нахимовцы греются чаем, родители ждут в кубриках. Ирина Полушина из Новгородской области проверяет, всю ли литературу сын получил к учебному году. За ребёнка женщина волнуется, но в его решении стать морским офицером не сомневается. «Климат здесь суровый, но не сильно отличается от наших широт, новгородских, - рассказывает Ирина Полушина, мама нахимовца. - Я думаю, что для ребёнка это тоже большой плюс, для него это будет закалка характера».

Сын Ирины будет жить в одном кубрике с мальчишкой из Гаджиево. Его мама Татьяна Малашенко служит в полиции. Отец - офицер Северного флота. Сын единственным в семье гражданским быть не захотел и пошёл по стопам родителей.

- Он местный, домой не просится. В школу назад не хочет, - рассказывает Татьяна Малашенко, мама нахимовца. - Говорит, что всё ему здесь нравится, мечтает стать хорошим офицером, защищать свою Родину, как папа, как мама.

Последняя часть посвящения проводится уже в жилой зоне. В комнате отдыха ребятам вручили удостоверения нахимовца и рабочие ноутбуки. С ними ребята не расстанутся на всём протяжении учёбы.

- Я очень рад, что стал, наконец-то, настоящим нахимовцем, - признаётся Виктор Пуленков, нахимовец. - Я с детских лет мечтал, чтобы стать нахимовцем. Мне всегда нравилась военная тема.

Большая ответственность у ребят перекликается с романтическими представлениями, сформированными кинокартинами о смелых разведчиках. Но уютный родительский дом во время отбоя ещё снится.

Впереди у нахимовцев долгая дорога к офицерскому званию. После училища многие из них продолжат учёбу, чтобы к 25 годам подняться на палубу боевого корабля с лейтенантскими погонами. Сегодняшние мальчишки - будущее Российского флота, в нахимовском училище им постараются привить не только дисциплину, но и понятия чести, совести и благородства - то, чем всегда отличались офицеры Российской армии.

За патриотическими шли события спортивные. В областном центре состоялся товарищеский матч по баскетболу молодёжной сборной ЦСКА и команды Мурманской области. Это спортивное событие приурочили к юбилею спортивной школы № 8, которая на протяжении последних двадцати лет ежегодно выпускает атлетов, многие из которых стали мастерами спорта.

Многие из тех ребят, которые сейчас выходят играть за сборную Мурманской области в товарищеском матче против молодёжной команды ЦСКА, являются выпускниками школы олимпийского резерва № 8. В этом году это учреждение отмечает юбилей – 20 лет. Именно этой дате и был посвящён матч и приезд в город армейцев.

- У нас в школе занимается около 400 детей, 20 человек ежегодно мы выпускаем, - рассказывает Максим Кулебакин, директор спортивной школы № 8. - Двадцать за двадцать лет – четыреста выпускников у нас уже есть.

Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, говорит: «Мурманск спортивный сегодня празднует юбилей школы олимпийского резерва под номером 8, которая больше известна как школа имени Блохина».

Помимо интересного матча с армейцами, для участников встречи и игроков помладше - это потенциальная возможность начать профессиональную карьеру. Дело в том, что московский клуб в основном состоит из легионеров, завербованных со всей России. Так что тренеры в традиционных для ЦСКА красных цветах смотрят и оценивают навыки молодых людей с особым пристрастием, а вдруг на площадке попадётся исключительно ловкий форвард или защитник.

- У нас ребята не старше 1997 года рождения. На данный момент костяк - это игроки 2000-2001 года, - рассказывает Максим Шарафан, главный тренер команды ПБК ЦСКА «Юниор». – Естественно, потенциально ребята не только из Мурманской области, но и другого региона могут попасть в наш проект, так как действует система отбора игроков.

Ещё одним гостем, призванным вдохновить игроков из Мурманска, стал ветеран армейского клуба, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. По мнению мэтра баскетбола, такие поездки полезны не только для нашей команды, которая получила возможность сразиться с потенциально более сильным соперником, но и москвичей, особенно тех, кто планирует связать свою жизнь со спортом. «Можно ещё больше играть, ещё лучше делать удары, но важным является и воспитание молодёжи, - говорит Сергей Тараканов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. - Мяч пинать, бросать его - это одно, но нужно становиться ещё нормальными людьми, понимать ценности в жизни. Такие поездки что-то дают нашим питомцам».

Низкий уровень баскетбола и дефицит приличных достижений в этой дисциплине последние годы мастер спорта объясняет просто. Сборная СССР состояла из игроков не только центральной части страны, но и государств, которые теперь стали самостоятельными, входящими в СНГ. В команду страны раньше попадали действительно лучшие из лучших. Да и детей, которые начинают заниматься спортом, сейчас настраивают исключительно на результат, получение медалей и кубков. Такой психологический прессинг не идёт на пользу, а скорее работает в минус.

Что же касается прошедшей встречи молодёжных сборных ЦСКА и Мурманской области, несмотря на победу гостей, итоговый счёт не стал разгромным. Наши баскетболисты показали отличную игру, лишь немного уступив соперникам.

Спорт в Мурманске – и профессиональный, и любительский – поддерживают. Именно поэтому, когда разрабатывали проект реконструкции зоны отдыха Семёновского озера, уделили внимание и велосипедным дорожкам.

Излюбленное место для отдыха мурманчан – Семёновское озеро – одним из первых попало в проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется на федеральном уровне.

На первом этапе завершили подготовительные и земляные работы. В следующем году планируется создать смотровую площадку и зоны активного отдыха, где появятся игровые аттракционы и тренажеры, а также скамейки и урны.

- Строительство объектов по большому счёту идёт в установленные сроки, которые определял заказчик - муниципальное образование город Мурманск, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - Окончательно, вот эта часть пешеходной зоны - между набережной и уже построенным мемориалом - должна быть введена в эксплуатацию в сентябре следующего года.

На реконструкцию зоны отдыха в районе Семёновского озера только из федерального бюджета выделено 11 млн рублей, около 22 млн - муниципалитетом.

- Деньги большие, - отмечает Тамара Прямикова, региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Планируется, что на следующий год, а об этом сказал в Краснодаре форуме партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев, что программа рассчитана до 2022 года. Средства будут в таком же объёме выделены для продолжения проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители Мурманска также активно участвуют в программе формирования городской среды. Только за прошлый год подано около 20 заявок на благоустройство дворов. 2018 год будет еще более насыщенным. Уже сейчас на столах лежит около 60 обращений. А значит, впереди ещё много хороших новостей, которые мы покажем в программе «Городские хроники».