СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Заполярной столице выбирали лучшего студента года, старшее поколение продолжает осваивать азы компьютерной грамотности, а городские власти готовятся к фестивалю «Комфортная городская среда», который состоится 1 июня.

Об этом и не только смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» на телеканале «Арктик-ТВ».