СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

400 тысяч квадратных метров нового асфальта и масштабная ремонтная кампания в парках и скверах Мурманска. Холодная погода портит настроение жителей областного центра, но не мешает специалистам благоустраивать город, который, благодаря работе городских служб, даже в дождливую погоду выглядит нарядным и немного праздничным.

Конечно, автомобилистам придётся потерпеть временные неудобства, связанные с ремонтом автомагистралей, но удовольствие от езды по идеально ровному покрытию - без колеи и ям – несравнимо. К тому же специалисты дают гарантию – асфальт не сойдет вместе со снегом в следующем году. Контролю качества работ уделяется огромное внимание, как и мелочам, например, небольшим объектам городской инфраструктуры, таким как лестницы, переходы или бабочки с топиарными фигурами - последние установили в некоторых скверах столицы Заполярья.

Об этом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».