СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Лето - время заняться дорогами. Ремитируют не только центральные магистрали, но и подъездные пути к социально важным объектам, например, к медсанчасти «Севрыба».

Качество выполнения работ контролируют не только службы, но и водители общественного транспорта, пользоваться которым становится удобнее, в том числе благодаря новым электронным табло. Недавно инфопанель, отображающую время до прибытия автобусов и троллейбусов, установили на остановке общественного транспорта «Привокзальная площадь».

Но обновляют летом не только магистрали. В администрации города обсудили совместный с Мурманским морским торговым портом проект реконструкции дворов на улице Карла Либкнехта.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» тоже в очереди на обновление. После реконструкции он будет использоваться как многофункциональный клуб для молодёжи и для пожилых северян.

На семейную аудиторию будет ориентирована и библиотека в жилом микрорайоне Росляково, обновленный интеллект центр обещают открыть для посетителей до конца июля. Здесь можно будет почитать о том, как правильно ухаживать за уличными цветами и растениями, но многим жителям Мурманска это и так известно.

Энтузиасты-садоводы создают небывалые по красоте клумбы в своих дворах. Талантливые озеленители могут принять участие в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом». А те, кто не любит клумбы и грядки, должен оценить другой вид искусства – уличную графику. Первым мастера распишут строительное ограждение в центре столицы Заполярья.

Подробнее об это расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Городские хроники».