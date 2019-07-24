СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Дворы, молодёжные клубы, спортивные площадки, детские сады, парки и скверы - этим летом в Мурманске помимо рекордного числа дорог, отремонтируют или обновят, пожалуй, так же и рекордное число объектов общественной инфраструктуры.

Работы активно ведутся в каждом районе областного центра, да так, что проверяющим приходится стараться, чтобы уследить за всеми изменениями. Об этом подробно в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» рассказывают журналисты «Арктик-ТВ»