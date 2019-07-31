СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл встречу с жителями областного центра. Такой открытый диалог позволяет наладить обратную связь и решить наиболее острые городские проблемы.
В администрации Мурманска состоялась встреча и с путешественником Федором Конюховым, во время которой глава города подарил известному путешественнику уменьшенную копию статуи Николая Чудотворца. Напомним, именно Конюхову принадлежит идея установки данного памятника в столице Заполярья.
КВНщики из команды «Сборная Снежногорска» привезли домой другую статуэтку – «Голосящий КиВиН». На фестивале в Светлогорске они заняли первое место.
Ребятам из 4-й спортивной школы Мурманска ещё только предстоит получить заслуженные награды, а возможности для этого у них есть, так как в учреждении идёт серьёзная реконструкция.
Спортивная и творческая, молодёжь города активно включилась в гонку по превращению трансформаторных будок в объекты уличного искусства.
А в это время на улицах Орликовой и Баумана областного центра идут ремонтные работы, здесь кладут новый асфальт. У контролирующих органов есть замечания, которые подрядчик должен устранить ближайшее время.
Пока одни трудятся, другие активно отдыхают - в школах областного центра стартовала третья смена детских оздоровительных лагерей.
Подробнее об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».