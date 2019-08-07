СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Почти 19 миллионов пассажиров перевезено с начала года в Мурманске. Самый большой за Полярным кругом парк современных автобусов и троллейбусов, профессиональные водители и персонал, лучшее техническое обслуживание и безопасность - всё это о предприятии, которое существует в Мурманске на протяжении 57 лет.

АО «Электротранспорт» развивается - внедряет цифровые технологии, работает над удобством пользования и комфортом пассажиров. Ещё недавно сложно было представить, что машины на маршрутах можно будет отслеживать через Интернет в режиме реального времени, а расплатиться за проезд можно банковской карточкой.

О том, каким важное городское предприятие запомнили его ветераны, каким оно стало, расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».