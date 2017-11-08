СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Начало ноября в Мурманске выдалось насыщенным на разные мероприятия: депутаты проверяли работу управляющих компаний и боролись с автохламом во дворах, школьники активно и с пользой проводили каникулы. Не обошлось и без испытаний. Например, испытание первым снегом. Готова ли к зиме столица Заполярья? Чем ещё запомнилась прошедшая неделя мурманчанам? Об этом журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в программе «Мурманск. Городские хроники».

В Мурманск приходит зима. Неожиданной на Крайнем Севере она не бывает. Здесь привыкли готовить сани летом. Точнее - снегоуборочную технику и запасы пескосоляной смеси. В городе началась борьба со снегом и наледью. Дворники чистят тротуары, сбивают лёд и посыпают песком муниципальные лестницы.

Мурманское Управление дорожного хозяйства к зиме готово. На складах заготовлено более 30 тонн пескосоляной смеси. Посыпают и чистят дороги, тротуары и городские лестницы в две смены. С утра посыпают пескосоляной смесью и реагентами, а уже после обеда убирают снежную кашицу и лёд деревянными лопатами. Ломы стараются не применять, чтобы не повредить покрытие объектов благоустройства.

Сейчас на улицах Мурманска работают более 600 человек. Кадровый голод организация по-прежнему испытывает, но к снегопадам готова. Сотрудники предприятия по прошлогодней ситуации вывод сделали. Кроме того, уже в ближайшее время УДХ закупит 18 единиц техники, которая зимой будет спасать город от снега. Парк предприятия пополнен грейдерами, роторами на базе автомобиля «Урал» и другие машины.

- Зимняя техника у нас в количестве 96 единиц. На сегодняшний день у нас уже подготовлена и находится на линии 87 единиц спецтехники, - говорит Станислав Ланин, директор ММБУ «Управления дорожного хозяйства». - Остальные машины находятся в боксах в ожидании текущего ремонта.

К зиме готовы, а вот к некоторым неожиданным ситуациям подготовиться невозможно. Их даже понять трудно. Среди таких – действия вандалов, которые ломают и крушат, что им под руку попадется. Малые архитектурные формы и световые конструкции, установленные вдоль дорог и улиц Мурманска, уже не впервые подверглись атаке хулиганов. На этот раз неизвестные повредили световую конструкцию, установленную к 100-летию города на подъёме к Семёновскому озеру.

Городская администрация старается город сделать краше, а вандалы ломают и рушат городское имущество. Малые архитектурные формы и световые украшения, установленные вдоль дорог и улиц Мурманска, снова подверглись атаке хулиганов. Ремонтировать пришлось две конструкции, установленные к столетию Мурманска.

Год от года в Мурманске появляется всё больше световых конструкций. Муниципальная власть старается, чтобы наш город соответствовал званию столицы Заполярья. Украшают его не только на центральных улицах. Малые архитектурные формы, установленные на удалении от центра, часто становятся объектами атак хулиганов. На этот раз неизвестные повредили световое панно, установленное к столетию города на подъёме к Семёновскому озеру. Чтобы надпись снова засветилась, в ней пришлось поменять несколько разбитых букв.

- Я хотел бы напомнить, что много в городе было сделано к столетию Мурманска, - говорит Евгений Суханов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Было очень много сделано, а когда вандалы разрушают эту красоту, ломают, то становится очень обидно, так как мы несём дополнительные затраты на восстановление.

Привлекает вандалов не только то, что светится. Хулиганы портят фонтаны, разрисовывают узорчатые опоры освещения и даже воруют лавочки из скверов. Как показывает практика, занимаются вредительством зачастую не самые маргинальные слои населения.

- Люди на свои дачные и приусадебные участки их воруют, - говорит Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Вандалов ждёт серьёзный штраф, вот только найти их очень сложно. Поэтому депутаты взывают к совести и сознательности граждан. Ведь на восстановление световых конструкций и архитектурных форм из городского бюджета уходят немалые деньги, которые можно было бы потратить на что-нибудь нужное и полезное для мурманчан.

Несмотря на действия вандалов, руки у городских властей не опускаются. Ведь сделано очень многое, чтобы привести Мурманск в порядок, поэтому большая часть жителей областного центра это ценит. С запросами и просьбами к депутатам и в администрацию постоянно обращаются мурманчане, которые хотят улучшить жизнь в городе. Недавно, например, сообщили о брошенной во дворе машине. Реакции ждать пришлось недолго. Автохлам с разбитыми стеклами, погнутыми бамперами, спущенными колесами не только мешает проезду, занимает парковочное место, но и представляет опасность для детей.

Автомобиль «Мазда», который сегодня городские власти забирают со двора на улице Бредова, из эпохи, когда рубленые формы считались эталоном дизайна. В 80-е годы прошлого века, из которых родом это чудо-техники, еще не была налажена отечественная сборка, так что перед членами комиссии стоял чистокровный заднеприводной японец, сделанный на заводе в Хиросиме. Судьбу этого экземпляра проследить сложно. Судя по старым номерам, авто сняли с регистрации ещё в 90-х годах, но последние два месяца хэчбэк стоит на пустыре в Ленинском округе, рядом с о школой № 44. А это представляет опасность, так как такие полуразобранные остовы транспортных средств как большие игрушки манят к себе детей. Впрочем, в этом месте старая «Мазда» - не единственный экземпляр отжившей техники. Специалистам администрации предстоит вывезти на свалку ещё 4 брошенных автомобиля.

- Специалистами управления на постоянной основе осуществляется выявление и вывоз разукомплектованного, брошенного автотранспорта, - напомнил журналистам Игорь Евдокимов, специалист Управления Ленинского административного округа г.Мурманска. - На сегодняшний день специалистами управления вывезено 178 машин. Сегодня будет вывезено ещё 4 разукомплектованных машины.

Сотрудники горадминистрации приходят во дворы города, чтобы проверить, добросовестно ли работают управляющие компании. Постоянные рейды дают свои результаты. Всё чаще специалисты муниципалитета отмечают работу образцовых управляющих компаниях и ТСЖ. Так почему же при одинаковых условиях один могут работать хорошо, а другие не могут похвастаться оперативностью и всё делают из под палки? Ответ на этот вопрос журналисты «Арктик-ТВ» узнали у руководителя одной из лучших коммунальных организаций областного центра.

Парадокс системы сегодняшнего коммунального хозяйства: крупные компании, в составе которых находятся десятки домов, по качеству оказания услуг уступают небольшим организациям. Одна из таких образцово-управленческих организаций работает на улице Гвардейской.

Проверяющие из администрации города здесь бывают так же часто, как и у отстающих, но претензий к этой компании нет.

- Этот двор, можно сказать, является образцово показательным, - говорит Анастасия Приймак, заместитель начальника по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г.Мурманска. - Если здесь и бывают мелкие замечания, то управляющей компанией они устраняются вовремя, по устной информации, даже требования к ним не нужно направлять. Хотелось бы, чтобы в Мурманске было таких дворов больше.

По первому звонку коммунальщики реагируют и на обращения граждан. По крайней мере, они стараются делать всё, чтобы как можно быстрее устранить возникшую проблему. Здесь гордятся оперативностью и, например, тем, как убирается территория.

- В замечательном состоянии здесь находится детская площадка, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Смотрю, только что дворники прошли. Снег убирается, его ещё немного, но всё убирается замечательно.

Стоит отметить, что тариф на обслуживание управляющая компания, как и многие коллеги по рынку услуг, держит на уровне 26 рублей и не меняла его на протяжении последних трёх лет. Как и у других организаций, среди жителей этих домов тоже есть неплательщики. Загадка лишь в том, почему одни при схожих условиях могут делать максимум работ, а другие только разводить руками.

- Проблемы, конечно, есть, - признаёт Светлана Аветисян, генеральный директор управляющей компании. - Это и большие долги за тепло, и неплательщиков много, но мы стараемся работать.

За годы работы коммунальщики умудрились отремонтировать, где это было нужно, кровлю, поменять трубы в подвалах и окна в подъездах. Возможно, такое чудо стало реальным потому, что директор сама живёт в одном из подчинённых домов, так что у собственников всегда есть возможность обратиться к ней лично.

Вопросы коммунальные конечно же важные, так как они касаются комфорта жизни мурманчан. Но позаботившись о комфорте, в столице Заполярья не забывают о культуре и истории Мурманска, поэтому письмо потомкам, которое извлекли из капсулы времени в Мурманске, передано в краеведческий музей.

Письмо, написанное в 1967 году, пролежало под землёй 50 лет и было «получено» 4 октября – на 101-ю годовщину Мурманска. Текст послания зачитали со сцены на праздновании Дня города, но теперь ознакомиться с пожеланиями комсомольцев 60-х годов прошлого века каждый житель города может лично. Страницы письма будут выставлены в краеведческом музее. Вместе с письмом на экспозиции будут представлены и другие экспонаты - материалы, газетные подшивки, подписи участников закладки капсулы времени.

- Для музея это, конечно же, это бесценный экспонат, содержащий очень важные сведения, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Именно того времени, это свидетель того события, которое происходило 50 лет назад. Не секрет, что такие мероприятия проводились в СССР во многих регионах. А то что капсулу вскрыли, зачитали текст, опубликовали его, очень важно для сегодняшнего поколения, потому что текст послания впечатляет.

В Мурманске вскрыли ещё одну капсулу с посланием потомкам. Весточка из далекого 1967 года хранилась в 45 школе города-героя, которой исполнилось полвека. О чем хотели сказать своим ученикам педагоги середины прошлого столетия, какое письмо приготовили уже современные школьники, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Юбилей мурманской школы № 45 примечателен одним фактом -, 50 лет назад педагоги и первые ученики образовательного учреждения в одну из стен актового зала заложили капсулу с посланием потомкам. Какой бы ни была праздничная церемония, все участники ждут одного, когда снимут со стены табличку с надписью «Вскрыть в 2017» и извлекут из ниши металлический цилиндр.

Как и послание жителям Мурманска, которое было замуровано в бетон в сквере на улице Ленинградской, послание, пролежавшее в школе, составлялись в период, когда слово «коммунизм» не ассоциировалось с безвозвратно ушедшим временем. К тому же «письмо времени» заложили перед большим праздником – 50-летием Октябрьской социалистической революции. Не удивительно, что текст помимо благодарности всем строителям, пронизан возвышенным духом ленинской идеологии.

- Вы будите учиться уже при коммунизме, - читает Наталья Задонская, директор школы № 45 г.Мурманск. - Велика наша мечта о том, каким будет ваше время, какими будите вы - школьники 2017-го…

Ученики 2017 года живут совсем в другом мире, который изменился и не совсем в лучшую сторону. Например, в 1967 году на строительство школы потратили 1,5 миллиона рублей, 73 тысячи стоило оборудование для классов. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы просчитать насколько сильно с тех пор обесценился рубль. Но что такое деньги, ведь чувство единства и какой-то общности, присущее старому строю, все же сохранилось.

Перед большим праздником в 45-й школе объявили конкурс «Письмо потомкам». Нынешним школьникам дали возможность написать заветные строчки будущим поколениям, а на место старой капсулы заложат новую, вскрыть послание должны будут через 25 лет. Но о революции, давшей начало такой традиции, современное поколение уже не говорит.