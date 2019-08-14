СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Всё меньше времени остаётся на проведение и завершение ремонтных работ - до начала календарной осени осталось несколько недель, а это значит, что в город скоро вернётся большинство мурманчан, в том числе дети - малыши и школьники, которые пойдут в образовательные учреждения.

Сейчас во многих детских садах и школах кипит работа по замене оконных блоков. Все работы должны завершить до начала учебного года. К этой же знаковой дате и дорожные службы должны привести в порядок все ремонтируемые участки городских магистралей.

А ещё поторопиться нужно рабочим, которые строят новые или обновляют уже существующие скверы.

В городе идёт подготовка и к другому событию осени - фестивалю спорта «Гольфстрим», своеобразной репетицией и разминкой для которого стал День физкультурника.

Об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ».