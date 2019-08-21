СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск готовится к осени, рабочие завершают ремонтные работы, но до первых холодов нужно успеть сделать ещё многое: завершить ремонты в образовательных учреждениях, парках и скверах, на спортивных и детских игровых площадках. Да и дороги отремонтированы ещё не все.

Об этой горячей поре журналисты «Арктик-ТВ» подробно рассказывают в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».