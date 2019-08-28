СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На улице Аскольдовцев Мурманска отремонтируют дворовый проезд. Этого события горожане ждали много лет, вот только управляющая компания выполнять работы не пожелала. За дело взялись городские власти.

Благоустраивает администрация и детские сады - на очереди обновление садов №№ 27 и 97.

Активные жители Мурманска выступают за создание небольших парковых зон во дворах, такие территории могут появиться, например, на улице Туристов и Морской.

Создание красивого облика областного центра забота не только властей, но и самих жителей. А помочь садоводам-любителям в обустройстве палисадников призвана специальная программа, а если не хватает хорошей земли на клумбы, то её по заявке привезут бесплатно.

Подробно обо всём расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новым выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».