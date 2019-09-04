СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Талантливых людей в Мурманске много. Но не всегда их видно на сценах, где часто выступают западные артисты и московские звёзды, приезжающие на Кольский полуостров с гастролями. Чтобы дать шанс показать свои возможности местным дарованиям, администрация Мурманска организовала фестиваль «Мурманская осень».

Праздник творчества и талантов состоялся в каждом районе областного центра, чтобы в конкурсе приняли участие как можно больше людей. Итоги фестиваля подведут во время церемонии награждения победителей спортивных состязаний, которые 7 сентября будут проводиться в рамках фестиваля «Гольфстрим».

Отметим, что в этом году международный спортивный фестиваль состоится не только на территории около Кольского моста. Подробности смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».