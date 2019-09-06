СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманская молодёжь обратила внимание на то, что пришло время заниматься не только большими городскими пространствами, но и тихими и уютными площадками в микрорайонах областного центра. Ребята выступили с идеей открытого голосования. По их мнению, это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения, поэтому его необходимо учитывать при планировании программ благоустройства.

На Дне молодёжи активисты начали собирать подписи в поддержку своей инициативы, которая в итоге получила большое одобрение мурманчан.

До начала строительства остался один ответственный шаг, выбрать то, как будут выглядеть будущие зоны отдыха. Всего их в областном центре 26 и разбросаны они по всему городу - от мкр. Росляково до дальней Первомайки.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».