СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Совет депутатов города Мурманска после выборов 8 сентября обновился на 30%. Но многие депутаты предыдущего созыва вновь заручились народной поддержкой. Когда состоится первое заседание депутатов законодательного органа шестого созыва пока ещё не известно, но работа парламентариям предстоит большая, так как впереди верстка главного финансового документа – бюджета областного центра.

Сейчас многие подводят итоги прошедших выборов, ведь голосовали жители областного центра не только за кандидатов, но и за проекты благоустройства, а точнее их наполнение. Зоны отдыха должны появиться не только на центральных улицах города-героя. В единый день голосования горожане решали судьбу и главной площади областного центра, и бывшего кинотеатра «Родина».

А за день до выборов в Мурманске состоялся масштабный Международный спортивный фестиваль «Гольфстрим». Впервые праздник - наследник «Мурманской мили» проходил сразу на трёх площадках.

Подробно об этом рассказывают и показывают журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».