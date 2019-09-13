СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Новый асфальт во дворах, детские площадки и ухоженные зелёные зоны. Программа «Формирование комфортной городской среды» вдохнула вторую жизнь во многие придомовые территории Мурманска.

Одна из таких располагается на улице Шмидта. Спортивных объектов в городе тоже становится больше, например, недавно открыли новый комплекс на улице Скальной. Продолжают творческое оформление технических подстанций областного центра. В этот раз арт-объектом стало техническое здание, которое располагается на Ледокольном проезде.

Но что такое творчество, если все мысли занимает корпускулярно-волновая теория? Многие ученики Мурманского политехнического лицея занимаются собственными изобретениями. Но изобретают не только люди с инженерным складом ума, кому-то нужно поломать голову, чтобы понять, что такое модельная библиотека. А именно такое учреждение открыли на улице Баумана. Теперь творческим детям будет где развернуться, ведь здесь благодаря VR-технологиям можно окунуться в виртуальную реальность.

Свою картину мира представили участники ежегодного конкурса рисунков, посвященного дню города. Работа победителя конкурса теперь украсит фасад делового центра «Меридиан».

И это не шутка, хотя мурманские КВНщики в своих номерах могут обыграть и эту тему. Но сейчас им точно некогда, команды региональной лиги готовятся к полуфиналу.

Подробно об этих новостях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».