СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

В Мурманске открыли обновлённый интеллект-центр, который располагается в жилом микрорайоне Росляково. Библиотека будет ориентированна на традиции семейного чтения.

Пропагандируют досуг с книгой и в школе - в областном центре стартовал профессиональный конкурс «Учитель города». Лучшие педагоги позже будут выступать на областном соревновании.

Значительное место в многочисленных современных образовательных методиках занимает тема экологии. Одна из её составляющих – озеленение. В этот раз в рамках акции «Зелёный рекорд» в столице Заполярья высадили более 5 тысяч деревьев и кустарников.

А ещё в администрации наградили организаторов фестиваля «Гольфстрим» и провели праздник уличного искусства.

Подробнее об этом смотрите в в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».