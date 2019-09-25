День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.19 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
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Последние комментарии
Алла Рослякова
25.09.19 14:32
По адресу ул. Инженерная дом 7, нет отопления. Сколько можно ждать?
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Светлана
25.09.19 09:42
Папанина 27 .. нет отопления .... Звонишь в 051 толку нет
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Анастас Микоян.
24.09.19 23:04
Команда МБОУ КШМ заняла то место, которое она и должна занимать. Ну, Вы поняли какое. Так держать, МБОУ КШМ! N. B. У участницы команды кадетской школы г. Мурманска прыщи на лице? Пусть пользуется Cl
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-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовал: 211 человек