СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

На первом в этом политическом сезоне заседании горсовета областного центра депутаты выбрали нового главу города. Мэром Мурманска стал Андрей Сысоев. До этого он занимал должность главы администрации. За его кандидатуру парламентарии проголосовали единогласно. О проблемах столицы Заполярья Андрею Ивановичу рассказывать не нужно, рейды по муниципалитету – часть ежедневной его работы.

Не так давно комиссия под его руководством оценила обновление территории Международного лицея. Это учебное заведение находится в районе плотной жилой застройки, поэтому все изменения коснуться и местных жителей. Например, на той же спортивной площадке рядом с образовательным учреждением могут заниматься взрослые. Такие комплексы открыты для посещения и зимой, так как игровые и спортивные комплексы чистят и убирают.

К снегопадам, оттепелям и метелям готовятся и специалисты Управления дорожного хозяйства. Рабочие переоборудуют технику, а в случае первых заморозков готовы обработать дороги смесью соли и песка. Но до настоящих холодов ещё есть время.

В Мурманске продолжается реконструкция Театрального бульвара, сквер оформят тематически, ведь он продолжает архитектурный ансамбль, заданный строителями драмтеатра. Подробнее об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».