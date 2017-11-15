День за днём с «Арктик-ТВ»15.11.17 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Кассы мурманского автовокзала закроются, а на освободившиеся площади в жилом доме на Привокзальной улице займёт другой арендатор. Но быть внимательными стоит пользователям не только междугородних маршрутов, на ряде перекрестков областного центра перенастроены светофоры, обеспечивающие работу новых режимов движения. Уличные хулиганы в отличие от адекватных водителей и пешеходов пока светофорами не интересуются, зато гнут световые конструкции в парках и, что скверно, поймать вандалов очень сложно. Остается только хорошо пошутить на эту тему, что хорошо получается у команд местной лиги КВН, которые встретились в полуфинале. Обо всем по порядку журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в очередном выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
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VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
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Антонина Петровна
14.11.17 11:14
Как забавно получается: раньше горадминистрация продвигала программу «Тёплое окно», а теперь тёплое кресло. Подождём малость и появится программа «Тёплая постель»... Удачи!
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