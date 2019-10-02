СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

В объективе операторов телеканала окажутся три города ЗАТО Александровск.

Не проехать, не пройти! Разрушенные здания, грязные подъезды, огромные ямы во дворах - это не пост апокалипсис! Так сегодня выглядит город воинской славы - Полярный. Таким он встретил своё 120-летие.

- Дома страшные, дороги страшные, на машине выехать невозможно. Особенно зимой, - возмущаются северяне.

Управляющую компанию здесь не дождаться, говорят полярнинцы. Хочешь порядка – наведи его сам, только заплатить не забудь! Знакомая ситуация! Мы уже рассказывали об аналогичных проблемах в другом муниципалитете ЗАТО Александровск - в городе Гаджиево. Весной телеканал «Арктик-ТВ» выпустил две программы о коммунальных страданиях жителей. Они стали официальным обращением в прокуратуру и жилищную инспекцию.

После наших репортажей пошли проверки ГЖИ. Как итог - УК под руководством Чичканёва буквально изгнали из города. Теперь в Гаджиево наводят порядок.

Но кто же защитит полярнинцев? И в чьи карманы утекают деньги жителей города воинской славы?

Смотрите Специальный репортаж «Бизнес ЖКХ, или Рейд в ЗАТО Александровск» в четверг, 3 октября, в 19 часов и 21.00.