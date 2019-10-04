СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

4 октября Мурманск отмечает свой день рождения. 103 года назад основали город, который впоследствии станет самым большим в мире за Полярным кругом.

Основное гуляние в честь праздника состоится в субботу, 5 октября. В этом году в торжественном событии примут участие военные Северного флота. Одной только выставкой техники дело не ограничится, североморцы приготовили масштабную программу – экскурсию по кораблям, которые пришвартуются у морвокзала и выступление пилотажной группы ВВС России «Стрижи». Празднику предшествовала подготовка, город украшали и наряжали. Как изменился областной центр за это время, отметили и его почётные жители во время встречи с главами, а ещё в торжественной обстановке наградили самых успешных студентов и победителей двух значимых конкурсов детского рисунков и профессионального - учителей. Подробнее смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».