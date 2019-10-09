СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

День города в Мурманске отмечали два дня, как хорошую свадьбу, хотя основные гуляния развернулись не 4-го октября, а пятого. 103-й день рождения столицы Заполярья запомнится мурманчанам надолго.

В этот же день состоялось и важное политическое событие – инаугурация вновь избранного главы города-героя. Новым мэром областного центра стал теперь уже бывший глава администрации Андрей Сысоев. Днём сити менеджер принимал поздравления, а вечером со цены «Кировки» сам поздравил жителей Мурманска.

На сцене ДК состоялся большой праздничный концерт. А вот в субботу гостей ждала шоу-программа, организованная в центре Мурманска, гвоздём которой стал полёт пилотажной группы «Стрижи».

Подробнее об этом смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».