СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»

Депутаты Совета депутатов города Мурманска регулярно участвуют в рейдах, посещая самые важные объекты городской инфраструктуры, дворовые территории, строительные площадки. Но чаще всего они проверяют работу управляющих компаний.

На этой неделе ревизоры-народные избранники нагрянули в один из дворов на улице Аскольдовцев. Здесь ремонтируют дорогу, вот только за счёт бюджетных средств.

А в центре областного центра идёт реконструкция территории рядом с памятником С.М. Кирову. Строители обещают закончить все работы до снегопадов, но до первого снега нужно сделать ещё многое и не только в этом сквере.

Специалисты Управления дорожного хозяйства приступили к сезонной работе: убирают тротуары от опавшей листвы. Они приводят в порядок и площадку рядом с новым арт объектом – чумом. Напомним, идею создать такую инсталляцию подали мурманские школьники.

С творчески одаренными учениками на этой неделе встретился Андрей Сысоев. Так же глава Мурманска посмотрел ход реконструкции спортплощадки рядом со школой № 31 и наградил победителей конкурса «Мой зелёный город, мой уютный двор».

Обо всём этом подробно расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».