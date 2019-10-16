СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск отмечает важную дату. 75 лет назад во время Петсамо-Киркинесской операции было освобождено от фашистских захватчик не только советское Заполярье, но и северные области Финляндии и Норвегии.

До событий 1944 года, получивших название «10-й сталинский удар» в начале войны, её участники и не думали. Тогда в Мурманске формировалась Полярная дивизия, которая в районе реки Западная Лица остановила наступление врага. Память, защищавших северные рубежи страны, солдат каждый год стараются почтить ныне живущие, устраивая тождественный митинг. Воевавшие на сопках красноармейцы едва ли могли представить, каким станет Мурманск в ХХI веке.

Сегодня в областном центре, несмотря на суровый климат, создаются зоны отдыха, парки. Самых активных любителей клумб награждают, а при благоустройстве парков и скверов учитываю мнение даже самых маленьких жителей столицы Заполярья.

Совсем недавно городские власти открыли обновленный Театральный бульвар, а самый молодой микрорайон Мурманска - Росляково, которой на самом деле старше основной части города на 20 лет, отметил 123-й день рождения. Подробнее об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».