СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Городские власти областного центра активно и плодотворно сотрудничают с руководством градообразующего предприятия – «Мурманский морской торговый порт». Портовики берут на себя дополнительные социальные обязательства, например, в этом году они начали ремонт территории в одном из дворов на улице Карла Либкнехта.

Продолжаются ремонтные работы и в других районах города. Так, Управление дорожного хозяйства решило не тянуть с решением застарелой проблемы в Первомайском округе и сделать новую лестницу рядом с парком на улице Зои Космодемьянской. А на улице Гаджиева отремонтировали подъезд к школе № 11.

Вполне вероятно, что ученики этого образовательного учреждения, закончив альма-матер, решат поступать в МГТУ, где ежегодно торжественно проводят церемонию посвящения в первокурсники.

От центра «Лапландия», где состоялся праздник для новых студентов и курсантов, рукой подать до мемориала Защитникам советского Заполярья. Территория у подножия памятника стала площадкой митинга, посвященного 75 годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. К тождественной дате подготовились и военные конструкторы, недалеко от «Алёши» они воспроизвели сцену подвига Анатолия Бредова, оказалось, что геройский поступок он совершил не в одиночку.

Подробнее об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».