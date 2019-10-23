СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманск пришла зима. Серьёзных снегопадов пока не было, но погода уже преподносит коммунальным службам сюрпризы. Как и прежде проблем на центральных магистралях областного центра, которые обслуживают специалисты муниципального предприятия «УДХ», вопросов нет.

До холодов работники управления дорожного хозяйства подготовили технику и запаслись смесью песка и соли, а вот во дворах ситуация не столь оптимистичная. Чтобы подстегнуть управляющие компании, представители администрации и регионального Министерства энергетики и ЖКХ организовали оперативный штаб, на который, в том числе пригласили и руководителей коммунальных организаций.

Строительный сезон в Мурманске завершён, но в его конце для пешеходов рядом с парком на улице Зои Космодемьянской успели сделать лестницу, установить освещение на улице Туристов, а в детском саду № 19 поменяли окна.

А ещё в Мурманске ребятам, сдавшим нормативы ГТО, вручили значки, а почётный житель города-героя, преподаватель высшей мореходки профессор Борис Вульфович отметил 90-й день рождения. Юбиляра поздравил и глава столицы Заполярья Андрей Сысоев.

Подробно о всех этих событиях расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».