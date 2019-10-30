СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Горсовет областного центра сформировал комиссию, которая будет заниматься конкурсной процедурой по выбору главы администрации Мурманска, так как эта должность после инаугурации Андрея Сысоева в качестве главы муниципального образовании, остаётся вакантной.

Заседания горсовета лишь малая часть работы депутатов, рейды и проверки, вот что занимает больше всего у них время. Например, недавно народные избранники посетили депо АО «Электротранспорт», посмотрели на то, как работает предприятие и поздравили водителей с профессиональным праздником.

Проинспектировали законотворцы и филиал школы № 27, в котором учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Недавно здесь завершили череду ремонтов.

Что касается обычных школ, то в некоторых из них в настоящее время открылись оздоровительные лагеря. Осенняя смена одна из самых коротких в сезоне – длится всего 5 дней, но, по словам специалистов, она одна из самых насыщенных. Во время отдыха особое внимание уделяется вопросам организации питания детей, поэтому в меню всегда присутствуют сезонные фрукты и овощи.

Пока одни школьники на каникулах ходят в кино и по театрам, другие показывают умения маршировать и петь. В мурманском центре патриотического воспитания «Юная гвардия» состоялся первый городской смотр строя и песни школьных отрядов.

Подробнее об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».