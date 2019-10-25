СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Активная молодёжная политика - важная часть работы городских властей. В Мурманске открыта большая сеть молодёжных клубов, а недавно красную ленточку перерезали в обновленном центре на улице Миронова, где уже реализуют ряд больших творческих проектов.

На базе таких учреждений базируется и Мурманская молодёжная лига КВН, готовящаяся к будущим выступлениям в финальных играх, которые состоятся на сцене центра «Лапландии».

Если задуматься, то студенту или школьнику некогда сидеть сложа руки, ведь можно не только научиться остроумно шутить и не бояться сцены, но и принять участие в конкурсе «Студент года» или же сойтись в сражении умов – интеллектуальной игре брейн-ринг.

В столице Заполярья даже скамейки устанавливают, ориентируясь на нужды молодых людей: помимо подогрева такие объекты оснащают зарядками для мобильных гаджетов. Ну, а тем, кому ближе суровая армейская жизнь, могут познакомиться с воинским бытом. Несколько раз в год в Мурманске прводят День призывника.

Подробнее об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ».