СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска вырастет, вопрос в том, когда и насколько. Об этом шла речь на встрече главы администрации областного центра с журналистами. Главный пассажироперевозчик Мурманска, предприятие «Электротранспорт», такие перемены объясняет просто: в экономически обоснованный тариф включили не только базовые затраты на электроэнергию и бензин, ремонтные работы, но и средства на развитие - закупку новой техники.

Важную тему развития сферы ЖКХ затронул во время приёма у депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Веллера один из жителей столицы Заполярья. Он посетовал, что студентам, закончившим колледж по специальности связанной с менеджментом коммунального хозяйства, банально негде работать.

Над данной проблемой, возможно, стоит задуматься и участникам международного турнира по брейн-рингу, который состоится в Мурманске. Интеллектуальная игра завоевывает все большую популярность.

Тоже можно сказать и про юкигассен, соревнования по игре в снежки тоже скоро стартуют в Мурманске.

Снежные баталии зрелищны, но легенд пока о них не складывают. В отличие от реальных подвигов солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В Мурманске подвели итоги конкурса сочинений, посвященных 75-летию освобождения Заполярья.

Подробно об этих событиях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».