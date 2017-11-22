СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Зима не пришла неожиданно. К выпадению снега и появлению наледи в столице Заполярья коммунальные службы были готовы. Не стала погода препятствием и для продолжения работ по благоустройству города. А вот встреча с «Норманнами» после Чемпионата мира по играм «Что? Где? Когда?» так и вовсе прошла тепло. Что ещё согревает мурманчан этой зимой, расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».

Борьба со снегом в Мурманске становится всё интенсивнее. Снегопады усиливаются, значит и усилий для ликвидации их последствий приходится прилагать больше. На одной из главных транспортных артерий Мурманска - Кольском проспекте гудит тяжёлая техника. Погрузчик собирает снежный отвал, оставшийся после прохождения грейдера, сваливает снег в грузовики. Дорога сразу же становится шире. Как минимум, на пол полосы. Не оставили без внимания дорожники и тротуары. Здесь трудятся рабочие с лопатами.

Предусмотрена и обработка противогололёдными материалами. В этом году Управление дорожного хозяйства заготовило более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси. Более того, вскоре парк предприятия пополнят 18 новых машин.

- Новая техника будет предназначена и для летней, и для зимней уборки города, - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Но могу сказать, что для зимы мы приобретаем восемь фронтальных больших погрузчиков, два фронтальных мини-погрузчика, два тяжёлых грейдера и один ротор на базе машины «Урал».

Такую технику не испугать никакими снегопадами. Погодные условия не останавливают и работы по благоустройству Семёновского озера, которое преобразится уже в следующем году. Стройплощадки посетили глава администрации и депутаты городского Совета. Ревизия проверила, успевает ли подрядчик за плановыми сроками выполнения работ.

Снег - не повод останавливать работу по благоустройству излюбленного места отдыха северян. Стройплощадки на Семёновском озере, которое преобразится уже в следующем году, посетили глава администрации и депутаты городского Совета. Ревизоры проверили, успевает ли подрядчик за плановыми сроками выполнения работ.

В этом году работы по благоустройству только начались. Первый этап – обустройство пешеходной зоны и смотровых площадок почти завершён. Подрядчики успели выполнить работы, которые необходимо было завершить до наступления холодов, теперь остаются небольшие штрихи. Срок окончания контракта – 30 ноября.

- Реконструкция набережной, по сути, закончена первая её очередь, - констатирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На следующий год мы начнём выполнять примыкание этих зон к проспекту Героев-североморцев.

В следующем году обновление Семёновского озера продолжится. В конечном итоге здесь появится почти 4-километровая спортивно-пешеходная зона. Летом можно будет кататься на велосипедах и роликах, а зимой дорожки превратятся в самую большую освещённую лыжную трассу в Мурманске. Полюбоваться на озеро можно будет с четырёрых смотровых площадок. Пешеходная связь соединит набережную с открытым в этом году мемориальным комплексом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Мурманск и его достопримечательности интересны не только жителям столицы Заполярья, но и путешественникам из других стран, которые могут прибыть на Север на круизных судах. Для развития морского круизного туризма в Мурманске сделано много, но с 2015 года поток пассажирских круизных судов в наш порт упал в два раза. Чего, несмотря на принятые меры, не хватает городу-герою, чтобы стать популярным направлением у зарубежных гостей? Ответ на этот вопрос пытались найти участники конференции по арктическому туризму, которая входит в программу последнего дня работы деловой недели.

72 часа - ровно столько даётся иностранным туристам, прибывшим в порт Мурманск, чтобы познакомится с достопримечательностями города и не утруждать себя процедурой получения визы. Но это не единственные шаги навстречу гостям, на которые пошли региональные власти, чтобы туристы круизных лайнеров вообще смогли оказаться в нашем порту. В 2015 году, например, завершилась реконструкцию пирса дальних линий, а годом позже открыли обновленное здание морского вокзала. Вот только красивые белые лайнеры после небольшого всплеска интереса со стороны иностранцев стали реже швартоваться в городе-герое. Но участники профильного форума, который включён в план мероприятий деловой недели, считают, у этого направления есть скрытый потенциал.

- Иностранные туристы получили 72-часовой безвизовый статус для того, чтобы пассажиры круизных судов могли здесь находиться трое суток, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, - но нужно понимать, что с этим временем будут делать гости у нас, как самим организовывать такие круизы? У нас в этом направлении недостаточно опыта. А вот такие конференции как раз и предназначены для того, чтобы коллеги, которые этим занимаются, смогли нам рассказать и показать, как это должно быть организованно.

Единенный город в России, который успешно занимается круизным туризмом - это Петербург. Может ли Мурманск конкурировать с Северной столицей, по мнению экспертов, вполне способен. В этом случае просто необходимо делать акцент на местный колорит и конечно делать самый большой за Полярным кругом город более привлекательным для иностранцев. Но не стоит забывать, что областной центр может стать только началом увлекательного путешествия для пассажиров лайнеров. Отведённое время позволяет организовать посещение уже популярной Териберки, Хибин. Такая концентрированная экспедиция впечатлит даже бывалого туриста.

-Такие словосочетания, как «самый большой город за Полярным кругом» или «северное сияние», или город-герой, это уже достаточно, чтобы собраться в дорогу и посмотреть, как это устроено и работает, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У Мурманска огромные перспективы в туристическом плане, этот вопрос даже не обсуждается.

Во время конференции администрация муниципалитета подписала меморандум о сотрудничестве с региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства. Но чтобы увидеть результат этого взаимодействия придётся ещё подождать. К слову, пока морские лайнеры заходят в Мурманск только в летнее время, круизной сезон ограничен, хотя, как известно, порт может принимать суда без помощи ледоколов круглогодично, чего не скажешь о том же Санкт-Петербурге.

А отремонтированную набережную рядом с пирсом дальних линий полюби местные рыбаки, смело закидывающие удочки через железное ограждение.

Иностранных туристов нам придётся ещё подождать, а вот мурманская команда «Норманны» уже вернулась домой из Казахстана и не с пустыми руками. В этот раз участие в Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» принесло нашим эрудитам бронзовые медали, что даёт мурманской команде попасть на телеэкраны, конечно не «Первого канала», но такое достижение более чем похвально. С призёрами интеллектуальных соревнований встретился глава городской администрации Андрей Сысоев, который заверил «Норманнов», что поддерживать сборную муниципалитет будет и дальше.

Как поделились своими впечатлениями от предыдущих игр ребята, на некоторые вопросы блиц-турнира командам давалась всего 7 секунд на раздумье, а правильные ответы, порой, заставляли содрогнуться даже опытных знатоков, которые разводили руками и не понимали связь между условием задачи и её итоговым решением. Такой неоднозначной, сложной и, тем не менее, интересной получилась игра у самой известной в Мурманске команды клуба «Что? Где? Когда?».

- Держать дистанцию в 120 вопросов очень тяжело. Команды уровня топ-10 могут отыграть турнир без больших провалов, без больших проблем с качеством игры, а у нас не всегда так получалось, - признался Михаил Савченко, капитан команды «Норманны».

На чемпионате в Казахстане «Норманны» сошлись в интеллектуальной битве почти с семью десятками команд, поэтому бронзовая медаль - более чем достойная награда. К слову, наша команда единственная на турнире, представлявшая город с населением меньше миллиона человек.

- В своё время, когда мы открывали молодежный центр на улице Орликовой, мы уже говорили о том, что и команда КВН и команды игры «Что? Где? Когда?» будут иметь приоритетной право для своей работы, - отметил в своём выступлении Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хочется пожелать ребятам успехов, я уверен, что у них всё будет хорошо.

Те, кто постоянно следит за турнирами мурманской команды, ждут от «Норманнов» прорыва – игры в эфире «Первого канала». До этого пока не дошло, но благодаря последнему выступлению, знатоки получили билет на съёмки программы «Брейн ринг» на центральном телевидении. Работа над проектом начнётся после Нового года, а первый выпуск мы увидим в эфире в конце февраля.

Ещё одна приятная встреча, где делились эмоциями и радовались совместным победам, прошла в школе № 44. Ровно 50 лет назад в мурманскую школу № 44 впервые пришли получать знания ученики. Спустя полвека учебное заведение стало одним из самых развитых и сейчас может смело назвать себя «старожилом» Ленинского округа. На юбилей собрались выпускники, школьники, учителя и именитые гости. На празднике побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Полвека назад, в 1967 году, в Мурманске распахнула двери общеобразовательная трудовая политехническая школа № 44. Спустя два года она стала средней. Такой её знают и сейчас. Свой 50-летний юбилей учебное заведение отмечает с большим размахом – со сцены звучат песни, ребята показывают сценки, танцевальные номера, произносятся много добрых и тёплых слов.

Для всех присутствующих этот праздник – возможность вновь вернуться в детство. Именно стены школы всегда напоминают о тех годах, которые уже не вернуть.

- Я хочу сказать, что такие праздники должны проходить чаще, чаще и чаще. Потому что можно как угодно относиться к системе образования - сложно, трудно, но мы все родом из детства, - говорит Татьяна Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Мы все вышли из стен своих родных школ. И первая дружба, и первые ссоры, и первая любовь зарождались в этих стенах.

Сегодня в школе в 19 классах обучаются около пятисот детей. Учащиеся выступают на конференциях и фестивалях, становятся победителями и призерами олимпиад. Учителя – активные участники профессиональных муниципальных конкурсов «Учитель города», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека». Школа гордится и многими другими достижениями.

Самые тёплые пожелания на день рождения звучат, конечно, от нынешних учеников. Они уверены, что их школа самая лучшая, а учителя самые добрые и знающие.

В день рождения принято получать подарки, поэтому представители городского Совета депутатов юбиляра без внимания не оставили. Отличившихся педагогов наградили благодарственными письмами и грамотами, а школе подарили часы, которые были изготовлены на 100-летие города.

Не только встречи и торжественные мероприятия, но и забота о детях. Это важная задача не только родителей, но и городских властей. Уже много лет во всех дошкольных учреждениях столицы Заполярья проводиться оздоровительная кампания. Разработан целый комплекс мероприятий, в том числе водные процедуры в бассейне. В садике № 93, который расположен на улице Софьи Перовской, 15а, активно внедряют современные методы оздоровления и физического развития детей. Ребята регулярно посещают спортивный зал, играют в активные игры и занимаются на специальных детских тренажёрах. Отличительная особенность этого садика в том, что он оборудован специальным детским бассейном-лягушатником. Поэтому основной акцент педагоги делают на водных процедурах. Вода в бассейне не содержит хлора и в целях гигиены её меняют каждый день.

- Это и релаксация, и укрепление мышц спины и психологическая разгрузка, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Помимо спортивных занятий ребята занимаются и дыхательной гимнастикой. Педагог, представительница коренного народа Севера, рассказывает ребятам про быт и культура саамов, учит с ребятами простые слова и фразы. А самое главное, показывает, как расслабиться, успокоиться и согреться самым незатейливым способом – используя дыхание.

«Активный ребёнок - здоровый ребёнок», – так говорят работники детского сада. Сами же ребята отлично себя чувствуют и рады таким занятиям.

- В наших тяжёлых климатических условиях эмоции детей набор всех наших процедур заменяют ребятишкам солнечные ванны, - говорит Елена Корсун, заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 93. - Поэтому дети у нас всегда счастливы и довольны.

Спортивные занятия способствуют не только укреплению физического и психического здоровья, но и прививают культурно-гигиенические навыки. Руководители садика уверены, что именно спорт и позитивная энергия позволяет детям без труда пережить полярную ночь, которая, к слову, вот-вот наступит в нашем городе. Уже 2 декабря солнце опустится за горизонт и вновь появится только 11 января.

Не только ребятишкам, но и взрослым к этому периоду стоит подумать о своём здоровье, больше времени проводить, гуляя по родному городу и конечно, не забывать о положительных эмоциях.