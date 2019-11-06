СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На вопрос о том, какой ледокол «Атомфлота» больше всего отличается от собратьев, знатоки - участники Чемпионата мира по «Брейн-рингу», состоявшегося в Мурманске, наверняка бы не ответили. Ведь «Обь», так называется судно, пришло в столицу Заполярья уже после напряженных баталий.

А ещё 4 ноября в России и наш город не исключение - отмечали День народного единства. В областном центре гуляния развернулись в парке на улице Ленинградской.

Днём раньше был дан старт фестивалю студенческих советов.

Подробнее об этих событиях расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».