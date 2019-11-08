СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Деятельность управляющих компаний Мурманска находится на контроле городских властей. Специалисты управления округов регулярно проверяют качество работы управляющих организаций. Чтобы подстегнуть коммунальщиков к добросовестной работе, руководителей жилищных предприятий вызывают на оперативные совещания...

Муниципальное предприятие «Управление дорожного хозяйства» вынуждено бороться в областном центре не только со снегом, но и вандалами, которые бьют новые остановочные комплексы. Ущерб, который нанесли городскому бюджету хулиганы, уже исчисляется миллионами рублей, поэтому за информацию о нарушителях назначена награда.

Деньги, которые идут на восстановление конструкций, можно было бы потратить более рационально. А вот памятник Воинам полярной дивизии создадут на народные средства. Макет будущей скульптуры уже сделан. Чтобы мемориал был более реалистичным, его образы брали с участников клуба исторической реконструкции.

Узнать о том, чем прославилась дивизия, можно в мурманских библиотеках. Одна из них - модельная открылась после ремонта совсем недавно.

Городские власти уделяют большое внимание и благотворительности. Не первый год в Мурманске существует фонд помощи «Помоги спасти жизнь ребенка». В настоящее время в поддержке нуждается Даня Зобнин, который борется с редким генетическим заболеванием.

Подробно об этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».