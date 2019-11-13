СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Зима - показательное время для оценки качества работы управляющих компаний. Хорошо, если нет обильных снегопадов, у дворников меньше забот, и не нужно привлекать технику, а вот если нагрянет непогода, то многим коммунальщикам приходится тяжко. Точнее, туго приходится жителям тех дворов, где чистить и убирать будут не вовремя или плохо. Чтобы горожане не вязли в снегу и не ломали ноги на гололеде, жилищные организации «подстегивают» регулярные рейды представителей органов власти и общественности.

Городские власти регулярно организуют не только встречи с руководством управляющих компаний, но и проводят рейды по придомовым территориям. Подробнее об этом расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».