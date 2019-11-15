СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Рейды и проверки работы управляющих компаний для администрации областного центра и Совета депутатов города Мурманска – дело привычное. Одна из форм контроля организаций – штабы, на заседания которых приглашают руководителей обслуживающих предприятий.

Снег во дорах мешают убирать безответственные северяне, сетуют коммунальщики, но гораздо серьёзнее автомобилисты, машины которых препятствуют уборке основных магистралей города. Очень часто собственники транспортных средств паркуются в неположенных местах, без вмешательства ГИБДД в таком случае не обойтись, а на эвакуацию тратится драгоценное время.

Зима – сложный период не только для взрослых, но и для детей. Чтобы они легче перенесли полярную ночь, малышам в детских садах дают рыбный жир. Получают его и воспитанники нового детского сада на улице Павлика Морозова. Учреждение открылось недавно.

Юные северяне будут рады узнать, что в Мурманске начали подготовку к празднованию Нового года – на центральной площади устанавливают главную городскую ёлку, но праздничные украшения появятся во всех районах. Обещают, что будет ярко и красиво.

А ещё на этой неделе два образовательных учреждения Мурманска отметили юбилеи: 80 лет исполнилось МАГУ и 50-летие отметила 18-я школа. Подробно об этих событиях рассказывают и показывают журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».