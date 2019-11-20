СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Проезд в общественном транспорте Мурманска с Нового года подорожает. Но сильно переживать не стоит, так как сумма небольшая и не ударит по кошелькам пассажиров. Последствия от возросшего тарифа удалось сгладить благодаря поддержке муниципальной казны, из которой компенсируют предприятию «Электротранспорт» часть расходов. Ведь экономически обоснованный тариф выше.

Заботятся городские власти и о пешеходах - убирают снег с дорог и тротуаров, а вот во дворах ситуация не настолько позитивная. Управляющие организации пытаются подстегнуть с помощью плановых и внеплановых рейдов. Редкие организации занимаются украшением придомовых территорий к праздникам, но администрация Мурманска такого позволить не может.

В этом году только световых конструкций в областном центре установят более 200.

Ухоженными выглядят и спортивные площадки областного центра. Всю зиму их будут чистить и следить за порядком. Обновилась и детская спортивная школа № 17. После ремонта спортсменам будет значительно комфортнее здесь тренироваться.

А ещё на этой неделе в Мурманске состоялся большой турнир по волейболу, а так же был дан старт конкурсу «Студент года».

Подробно обо всём этом расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».